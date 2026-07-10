乐易玲生日会失窃真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛滥为Labubu做一事

TVB助理总经理乐易玲早前举行生日会，不过当日有份出席艺人未见有礼物「随身」，最新一期《东周刊》独家爆乐易玲去年生日派对发生失窃事件，涉事男星被指在派对上偷走周吉佩赠乐易玲的Labubu花束，事后被CCTV锁定身份，有指此人是一名年约40多岁、已离巢转战内地的男艺人拎走，乐易玲为顾全对方颜面决定低调处理，仅要求归还礼物。

失窃事件真相曝光

但近日再有报道指失窃事件的真相曝光，有指乐易玲当日曾亲自打给这位涉事男星问话，问他是不是拿走了花束，涉事男星的答案非常精警，指自己见到Labubu无衫著，觉得好惨，于是便带回家中，将帮Labubu著衫后再送回给乐小姐。凑巧周吉佩接受访问时亦曾提及Labubu已经在乐小姐的办公室：「整咗好靓嘅衫仔畀佢哋啊，有整咗手袋，啲公仔亦都再靓咗！」

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网民推测该男星身份是梁烈唯

乐易玲生日会失窃事件一度惹来不少热议，网民根据「年约40多岁」、「曾夺TVB奖项」、「已婚爸爸」及「近年转战内地」等线索，推测该男星身份是梁烈唯。有网民发现，TVB官方网站的艺人名单已搜寻不到梁烈唯的名字，疑似已被「割席」。然而，梁烈唯的个人微博认证至今仍是「TVB演员梁烈唯」，情况令人猜疑，（现名梁竞徽）已被 TVB 及邵氏官方网站全面除名，被外界猜测卷入了是次风波，惟当事人至今尚未公开回应。

周吉佩曾强调纯属「美丽的误会」

周吉佩亦曾强调今次纯属「美丽的误会」，希望不要过度揣测，事实上涉男星事后已归还并重新包装花束，目前仍放在乐易玲办公室，还获得了意想不到的待遇：「因为整咗好靓嘅衫仔畀佢哋啊，有整咗手袋。」冼靖峰看过网上的相关形容，心中大概有个猜测：「我相信大家都应该认识，因为我见到有个Description讲呢个人。我估系形容紧𠮶个人，因为其实我哋大概知系边个。」不过他亦直言与涉事者「不相熟」，私下亦从未在工作或拍摄上有过合作。

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