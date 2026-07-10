家传之「保」2丨方力申邀父亲上镜纪录三代同堂 女儿Isla遗传唔赖床兼狼吞虎咽 自嘲将成呷醋外父

方力申(小方)今日出席TVB节目《家传之「保」2》记者会，方力申透露父亲罕有再上镜拍摄节目，全因孙女参与而答应，盼能将三代同堂画面纪录下。

父亲抱孙笑容陌生又感动

他表示父亲在孙女出生后变化甚大：「太太叶萱怀孕嘅时候唔觉爸爸嘅改变，直到孙女Isla满月返屋企，佢抱上手一刻，见到我爸爸笑容唔同晒，一日比一日开心！」他坦言对父亲那种笑容感到陌生，仅于筹备演唱会时，翻看由父亲拍摄自己的童年片段时见过，小方亦特意购买一部配以1TB容量的新电话拍摄女儿成长。

方力申女儿Isla近半岁笑容迷人

方力申女儿Isla将近半岁，他表示女儿笑容非常迷人：「阿妈话Isla有两样嘢最似我，第一系唔赖床，一起身就会坐起身，仲要一望到人就笑；第二系食嘢狼吞虎咽，饮奶成日都浊亲。」小方更直言自己将成为呷醋外父，但觉得亲吻女儿略感古怪，自己亦从来没有亲吻父母。

方力申感叹64岁时女已18岁

小方亦于节目中显露感性一面，提到女儿长大更泪腺失守：「讲个女讲到喊，讲佢到18岁就会唔理老豆，到时我都64岁老喇！」但目前珍惜父女相处回忆，在父亲节更请妈妈拍下太太喂女儿食米糊、自己与父亲吃花生饮酒的照片，觉得三代同堂画面非常温馨。

