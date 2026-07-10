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TIMA国际音乐大赏2026丨8月启德举行 aespa陈伟霆SJ等34组表演阵容 票价/购票详情懒人包

影视圈
更新时间：18:10 2026-07-10 HKT
发布时间：18:10 2026-07-10 HKT

由腾讯音乐娱乐集团（TME）主办的「TIMA 国际音乐大赏」（TMElive International Music Awards）去年在澳门举办，今年「2026 TIMA 国际音乐大赏」（简称：TIMA）今年移师香港最新地标「启德主场馆」（Kai Tak Stadium）盛大举行。大会今日（10日）在官方社交平台宣布将于2026年8月22日及23日、举行为期两天的音乐盛宴，集结来自全球各地的顶级艺人，星光熠熠的演出阵容，让大批粉丝相当期待。

🌟TIMA强劲阵容揭晓

今年的「2026 TIMA 国际音乐大赏」不仅是一场颁奖典礼，更是一场跨越国界的音乐文化交流盛会，超豪华的演出阵容多达34组，当中见到有陈伟霆、张天赋（MC）、Charlie Puth、Super Junior（SJ）、少女时代的太妍（泰妍）、IVE等，云集多组顶尖的K-POP艺人、华语实力唱将及国际巨星。

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📅 《2026 TIMA国际音乐大赏》演出详情

准备好一起见证「TIMA 国际音乐大赏」的盛大音乐演出，以下为演出日子详情：

项目 详情
活动名称 2026 TIMA 国际音乐大赏
演出日期 2026年8月22日(星期六) 及 8月23日(星期日)
演出时间 下午5时开始
演出地点 启德主场馆 (Kai Tak Stadium)
门票票价 HK$ 2,399 / 2,199 / 1,899 / 1,699 / 1,499 / 1,199 / 899  
主办单位 腾讯音乐娱乐集团（TME）

 

🎤 出席歌手组合名单

  8月22日 (星期六)
闪耀篇章 (Spark Chapter) 82MAJOR、奔赴少年 CIIU、Daniel Seavey、KiiiKiii、NexT1DE、NOWZ 
星光篇章 (Starlight Chapter)  ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、TAEYONG（李泰容）、YEONJUN（崔然竣） 
极光篇章 (Aurora Chapter) aespa、BABYMONSTER、MC 张天赋、RIIZE、SUPER JUNIOR、TOMORROW X TOGETHER 
   
  8月23日 (星期日)
闪耀篇章 (Spark Chapter) KickFlip、MODYSSEY、NEXZ、UNCHILD
星光篇章 (Starlight Chapter) AND2BLE、EVAN、MEOVV、NMIXX、NuNew 林景云、PLAVE、威神V（WayV）
极光篇章 (Aurora Chapter) Charlie Puth（特别嘉宾）、陈伟霆、IVE、NCT WISH、Stray Kids、TAEYEON（太妍）

🎟️ 购票时间表

门票将分两阶段发售，乐迷务必把握机会，请锁定以下购票日期及平台。

重要购票日期：

  • 优先购票： 7月13日（星期一）上午10时正开始
  • 公开发售： 7月15日（星期三）下午1时正开始

购票平台及方式：

  • 优先订票平台： QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、JOOX 、Klook (名额有限，售完即止)。
  • 公开发售平台： HK Ticketing 快达票
  • 网上购票： HK Ticketing 快达票
  • 电话购票： (852) 3128 8288 （仅适用于购买轮椅门票）

         *不设现场售票处

         ^票价未包含客户服务手续费 

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