伍仲衡认与洪心怡已解约再无关系 转捧新人陈子晴 与无线冇不和：从来都好支持TVB

伍仲衡2024年因与《校园好声音》冠军洪心怡签约，而传出与TVB不和，随后更离开《中年好声音3》评审团。最近网民发现洪心怡IG简介更换经理人联络方法，引发两人关系生变的揣测。伍仲衡今日（10日）与旗下另一新人陈子晴一起现身，亦有交代与洪心怡已结束合作。

伍仲衡转捧新人陈子晴

伍仲衡今日与旗下另一新人陈子晴出席新歌《我已经准备好了》发布会，同场还有作曲的J.Arie。伍仲衡指因伍太留意到陈子晴的歌声，并大赞陈子晴有歌艺、有礼貌、有教养和勤力，更即场送上印有新歌名的篮球，寓意在乐坛打场好波。职业为电梯工程师的陈子晴则在现场自弹自唱新歌。

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伍仲衡与洪心怡已无关系

受访时，伍仲衡被问到与洪心怡的关系，他寸爆表示：「冇关系喇，佢毕咗业，佢读咗一个短期课程，本来系10年，佢浓缩咗一年学晒，天资聪颖，简直系绝世奇才，佢一年学晒我哋10年嘅嘢，毕业！佢好开心又冇咁长，我又开心，祝佢幸福啦。」至于洪心怡的去向，伍仲衡笑指应该在香港，但不清楚在哪一区，被问到是否吵架收场，伍仲衡笑指只会跟伍太闹交。

伍仲衡澄清从未因洪心怡与TVB闹翻

提到当初为了洪心怡跟TVB传不和，现在解约是否不值得？伍仲衡澄清从未跟TVB闹翻，是其他人乱写，并指最近有跟前TVB总经理曾志伟踢波及看世界杯：「我都唔知几钟意睇TVB啲剧，不过系以前啲剧，我钟意睇《虾仔爹哋》啊，黄日华我哋好 friend，佢啲剧系我由细到大𠮶啲精神食粮嚟。」对于早前演出剧集《卧底娇娃》，他解释剧集早于一年前拍毕：「你知而家啲剧唔系即刻拍即刻出，同埋我都玩下，我又唔系演员，所以冇咩破冰，从来都冇问题。从来都好支持 TVB。」

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伍仲衡力捧新人陈子晴已签最少四年合约

26岁的陈子晴透露，为出道已努力做运动减了10公斤。伍仲衡指陈子晴录新歌用了9日，表现合格：「我一向好高要求，开心歌比失恋歌难唱，要唱得开心唔老土，而且佢未入过录音室，有啲歌手录得仲耐。」伍仲衡表示与陈子晴的合约期不短，会比一届世界杯（4年）更长。

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