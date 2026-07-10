家传之「保」2丨洪天明携子TJ传承洪家班武术 洪金宝教棍法爱不释手 爆拍枱闹孙反被吓怕不敢再骂

洪天明周家蔚夫妇、方力申与刘颖璇今日出席TVB节目《家传之「保」2》记者会，延续上辑真人骚纪录亲子手艺传承与关系建立的主题，由洪天明与父亲洪金宝向长孙洪大仁（TJ）隔代传承「洪家班」电影武术衣钵；方力申父子再谈三代游泳家业，为初生爱女Isla寻觅第四代育儿传承方针；并为刘颖璇体验帮发型师父亲洗发吹头的珍贵时刻作纪录。

洪大仁靓仔靠妈咪基因

洪天明与周家蔚接受访问时，大仔TJ上镜拍节目被大赞靓仔，天明笑言细个靓仔、长大后或会有变化，但有妈妈周家蔚良好基因，相信亦能力保颜值。对于TJ由洪金宝亲授电影武术，天明表示难称得承继衣钵，始终父亲成就非凡难以超越，周家蔚虽然同意儿子难与老爷比较，但TJ将练习电影武术看成学习一种艺术形式，并非传统武术训练，或会学有所成。

洪金宝不敢再闹孙仔

天明亦透露「大哥大」(洪金宝)不敢大骂孙儿：「有一次因为TJ唔肯瞓觉，爷爷拍枱闹佢做咩唔瞓，TJ就话『爷爷好恶、以后唔去佢屋企。』搞到以后都唔敢闹！」但「大哥大」对今次拍摄其实既开心又紧张，教孙子棍法后见他对棍棒爱不释手亦非常高兴；TJ第一次随洪金宝学武，未有顾虑成为龙虎武师的辛劳，天明认为应以兴趣先行希望得以延续。天明亦赞儿子甚有运动天份，笑指：「可惜遗传家蔚打咗六七折！」太太随即反击指：「佢系脾气似我，驳嘴就似足你！」

洪天明两子中文功课读到喊

洪天明去年底举行迁到深圳，两子亦入读该地国际学校，他坦言全家在生活层面早已习惯，但儿子在中文学业水平上则未跟上进度：「佢读到喊，学校嘅中文用返本地教材，所以佢喺学校要分开教、好多嘢都唔明。」家蔚则补充指儿子因就读双语学校，中文水平仍要多加进步。

洪天明周家蔚七月赞助内地青少年慈善

洪天明与周家蔚旗下公司七月将于内地赞助开设慈善事业，透过「菌群」帮助有抑郁症的青少年，直言许多家长未必察觉子女受抑郁症所困，因此开发手机应用程式，并以基金为青少年提供咨询治疗服务，仅需付费三百元作治疗师诊金，希望在最低成本下帮助有需要青少年。

