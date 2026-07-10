姚焯菲演唱会2026丨Chantel首个个人演唱会 8.29麦花臣开骚 票价/VIP福利/购票日期懒人包
更新时间：15:59 2026-07-10 HKT
发布时间：15:59 2026-07-10 HKT
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「声梦小花」姚焯菲（Chantel）的粉丝注意！Chantel 终于迎来出道以来首个个人演唱会，宣布将于今年8月29日（星期六）强势登陆旺角麦花臣场馆，举行《LIGHTMAC Skincare Centre 呈献：姚焯菲 Chantel 想飞 Live Concert 2026》。各位「小菲象」准备好抢飞未？即看以下演唱会详情及购票资讯！
🎤 姚焯菲预告惊喜演出
距离演唱会开锣只剩下不足两个月，姚焯菲坦言对这次首个单独演出充满期待。回想起当初参加歌唱比赛的青涩小女孩，一路蜕变到今日能够独当一面，终于拥有了属于自己的舞台。她感触表示，希望大家能透过今次演唱会，看见她一直以来对音乐的坚持与热诚。
为了在暑假尾声为歌迷送上最完美的表演，姚焯菲目前已全面投入备战状态，每天与制作团队紧密联系，争分夺秒构思和设计每一个演出环节，务求带给大家一个难忘的精彩盛宴。
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📅 《姚焯菲 Chantel 想飞 Live Concert 2026》演出详情
想近距离接触姚焯菲的歌迷，绝对不能错过限量发售的 $1280 VIP 门票！以下为购票重要日子及福利详情：
|项目
|详情
|演唱会名称
|LIGHTMAC Skincare Centre 呈献：姚焯菲 Chantel 想飞 Live Concert 2026
|演出艺人
|姚焯菲 (Chantel)
|演出日期
|2026年8月29日 (星期六)
|演出时间
|晚上8:15
|演出地点
|旺角麦花臣场馆
|门票票价
|HK$1,280 (VIP) / HK$880 / HK$580
|主办单位
|星星娱乐、PATO 栢图娱乐
🎟️ 购票时间表及 VIP 专属福利
要成功抢票，就必须锁定以下购票日期及平台。而希望与Chantel近距离接触的粉丝，更不能错过福利满满的VIP门票！
重要购票日期：
- 优先订票： 2024年7月13日至15日
- 公开发售： 2024年7月16日起
购票平台及方式：
- 优先订票平台： Patotix、邻住买
- 公开发售平台： Cityline、大麦
- 网上购票： www.cityline.com
- 电话购票： 2111 5333
- 查询热线： 9685 6550
🌟 $1,280 VIP门票尊享三大福利：
- 观看彩排：直击Chantel演唱会前的准备实况。
- 1对1合照：与Chantel进行即影即有合照，留下珍贵回忆。
- 亲笔签名Postcard：获得Chantel亲笔签名的《想飞Postcard》一张。
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