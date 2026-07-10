卢瀚霆期待挑战长发为神徒带出新鲜感 乐观面对紧凑节奏学会平衡工作与生活享受me time

男团MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）日前在无数「神徒」的全城高调应援下度过31岁生日！踏入生日月，教主的工作行程亦排到爆棚。向来对舞台造型及发型有极高要求的Anson Lo早前为英国顶级发型品牌拍摄全新一辑的宣传照，展现一如既往的精致魅力。

卢瀚霆连续10次代言英国人工智能造型夹

自2021年与品牌合作至今，今年已是Anson Lo连续第10次与品牌展开深度合作。这份长久的默契让他感触良多，在拍摄现场更感动表示：「一直以来不论在广告、杂志拍摄都非常照顾我，自己就像加入了这个大家庭一样！」身为「完美主义者」的他坦言，一个完美的发型能直接决定他当天的心情：「通常望一个人的第一眼，看到的都是眼睛以上的部位，除了眼睛，一定就是发型。所以一个好的发型对我来讲是一个Confidence Booster，会令我觉得自己好整齐、好干净！」

卢瀚霆期待挑战长发新造型

作为2026年个人音乐企划的重要里程碑，《ANSON LO“KINGDOM”LIVE TOUR》个人巡回演唱会澳门站日前于7月3至4日于澳门圆满落幕。Anson Lo在演出后回顾，今次澳门站的舞台处理与香港明显不同，带给他极大的新鲜感：「因为场地特别，演出时和观众有更近距离的接触，整体感觉像是一个大型的大会堂，气氛非常震撼！」舞台上不仅延续了《KINGDOM》个唱编排，更演绎了2026年的新歌，搭配惊喜连连的全新造型，让台下「神徒」尖叫声不断。谈到未来的舞台造型，他亦透露自己十分期待挑战长头发或尝试不同发色，让舞台形象更加多元，期望未来的演出都能为观众带来新鲜感。当被问到希望观众看完这场极致舞台、离场时能带走哪三个词的感受？Anson Lo幽默地用品牌的英文字母回应：「一定是Good（好）、Happy（快乐）同埋 Delighted（欣喜）！」

卢瀚霆感激神徒爱与支持

对于密集工作带来的身心挑战，Anson Lo 表示澳门个唱完结后，下半年的工作仍会密锣紧鼓进行，年中将紧接进入剧组拍剧、录制新歌，年底更要迎来MIRROR团体演唱会。面对密不透风的紧凑节奏，连生日正日亦需要在工作中度过，但他依然保持乐观，笑言已经习惯并非常热爱工作。Anson Lo表示：「在这几年间学会了良好的 Work-Life Balance，每天都会留时间给自己享受 『Me Time』，同时多抽时间陪家人吃饭。」他希望以最佳状态迎战事业新巅峰，同时亦非常感激每一位神徒对他的爱与支持！