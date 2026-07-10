《爱回家之三代同糖》8.10正式登场 车婉婉认接棒有压力 周志康自封「润滑剂」随身带M巾

TVB全新处境剧《爱‧回家之三代同糖》（下文简称《三代同糖》）今日（10日）正式公布将于8月10日晚，逢周一至五晚八点翡翠台播映。日前剧集拍摄Opening，剧中主要演员车婉婉、吴若希、李茵彤（Desta）、赵浚承、何依婷、李伟健、侯隽熙（Duncan）、关曜俊、周志康、容天佑、胡敏芝、林沚羿及潘静文以「彩虹色调」鲜艳造型示人，充满破格惊喜。

《三代同糖》Opening共有三个主景

今次剧集的灵魂核心，落在车婉婉、吴若希及新人李茵彤（Desta）组成的「三代同糖」组合上，当日三人齐齐以Candy Purple母女装亮相，画面相当吸睛。《三代同糖》Opening共有三个主景，分别是吴若希、车婉婉、Desta屋企、吴若希公司，及舅父仔李伟健经营小店，全部真人拍摄配以AI生成的梦幻缤纷场景。

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周志康是公司「润滑剂」兼女人汤圆

虽然拍摄当日剧集还未正式开工，不过饰演「婆孙」的车婉婉和李茵彤已零隔膜，在镜头前大摆亲密甫士，尽显默契。吴若希则先后以黑白女强人造型及Purple Lady造型现身，与剧中「死对头」赵浚承大摆「史密夫决战史密妻」Chok甫。何依婷以迷人Pink OL造型亮相，并连番向剧中老板仔容天佑献殷勤，相当搞笑。谈到首演处境剧，何依婷与容天佑及周志康一起接受《娱乐新闻台》访问时，笑指由于自觉没有幽默感、唔识搞笑，故事前做了大量功课：「会不断谂究竟我角色点样做先有更多喜感，都谂咗好多唔同嘅方向。」周志康今次饰演何依婷同事及容天佑下属，他笑指角色是公司「润滑剂」兼女人汤圆：「我同好多女同事好Friend，Even生理期问题都会倾，我又可能突然之间有衞生巾（借畀佢哋）解我会有（衞生巾）？我叫『何妈』（角色暱称）嘛，妈妈嚟，好照顾其他女同事，但又有保持距离，系好乖嘅爸爸、先生，同我真人一样。」

侯隽熙遭勒令要变瘦削

]拍剧经验近乎白纸的赵浚承，原来首担大旗即要挑战「奸角」：「个角色内心有阴暗面，所以反而我系奸嘅。」他续指为了配合「退役男团」设定，遭监制勒令增肌兼要一味够Chok：「我真人都系退役男团，呢个角色要有信心啲、要Chok。」而剧中饰演赵浚承弟弟的侯隽熙，一听到赵浚承接指令要增肌，即笑言自己相反被勒令要变番「细只仔」，并笑谓可将私家蛋白粉借给赵浚承，侯隽熙说：「监制要我瘦啲，咁我都停咗蛋白粉，但Gym照做。」至于剧中主角吴若希大赞剧情极生活化：「原来我哋斗嘴得嚟都几好笑㖞，好无聊、好鸡毛蒜皮，但系好Life啰，人生就系咁，我觉得剧本咩嚟㗎？人生嚟㗎？」车婉婉则搞笑「诉苦」：「到而家都唔知边个系我老公。」吴若希闻言即接招：「张智霖都OK。」十分搞笑。至于今次接棒演处境剧，车婉婉坦言有一定压力：「个压力嚟自因为我觉得有一个使命感，我嘅功能系乜嘢？我到底可以点样做提供到一个good嘅entertainment可以陪伴大家？我自己觉得呢个系嚟紧半年，自己一个好大嘅使命。」

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