大S离世1年半逾亿遗产遭冻结S妈含泪诉被迫迁 具俊晔再孤独现墓园 徐熙媛大女突删IG惹揣测

台湾女星大S（徐熙媛）去年2月于日本病逝，其高达逾亿的遗产分配问题，扰攘多年。近日有台媒报道，大S生前的资产、包括名下银行帐户与物业，已依法律规定全面冻结，必须等待律师与银行进行繁复的清算手续，并扣除遗产税及分配各方份额后才能合法动用。大S母亲「S妈」黄春梅面临被迫搬离大S为她提供的豪宅。

大S妈妈呻被赶出豪宅

据台媒报道，大S母亲「S妈」黄春梅证实，由于自己并非大S遗产的法定优先继承人，被迫搬离女儿生前为她准备的「国家艺术馆」豪宅。S妈伤心表示：「我要被赶出自己辛苦赚来的钱所买的家，不懂法院怎么判的。」

汪小菲传出售大S物业

而大S生前的另一处豪宅「台北信义」，同样面临问题。有传韩籍丈夫具俊晔无意继承大S的遗产，属于大S仔女的三分二继承权，则在大S前夫汪小菲为仔女监护人的前提下，传有意寻找买主将物业出售，若没有人接手，未来恐将面临沦为法拍屋的命运。

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汪小菲厘清处理大S遗产

汪小菲针对外界对大S遗产的传闻，早前已委托律师发表声明厘清。汪小菲强调属于两名儿女依法继承的三分之二遗产，已为一对子女设立信托专户妥善管理以保障其未来。至于具俊晔依法继承的其余三分之一遗产，则交由对方依个人规划自行处理，汪小菲对此表达完全尊重。

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大S女儿小玥儿注销IG

目前，大S的一对仔女由前夫汪小菲接手照顾，年仅12岁的女儿小玥儿今年5月刚开设的IG帐号，曾见到阿姨小S、外婆S妈等追踪。小玥儿的IG曾发两篇贴文，获网民留言打气。但最近有网民发现小玥儿的IG已帐号，已悄悄注销，似乎想过低调生活。

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具俊晔吴佩慈现身大S墓园

至于大S的老公具俊晔去年被见到在墓园陪伴亡妻长达1年，今年初曾被指返回韩国，但昨日（9日）有网民在小红书发文，透露在7月8日前往金宝山悼念大S时，意外撞见独自前来祭拜的具俊晔。据目击网民指，具俊晔带饭菜陪伴亡妻，孤身坐在墓前，透过平板电脑静静回顾著大S生前的影音点滴，期间更数度低头拭泪。而大S的「华冈七仙女」女友吴佩慈，昨日（9日）在IG的限时动态贴出拜祭大S的照片，思念亡友。