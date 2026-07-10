施南生病重留院丨徐克今再赴医院探望前妻 透露施南生最新情况：观察中，要啲时间

现年74岁的香港资深电影监制施南生，近日传出病重消息，据悉目前正在医院留医接受治疗。连日来，多位圈中好友已到医院探望，当中包括影后张艾嘉、俞琤、林青霞，以及其前夫导演徐克。

徐克下午再到医院探望前妻施南生

徐克导演于今日（10日）下午1时36分被目击离开养和医院。他戴著鸭舌帽及口罩，步伐略显疲态。被问到前妻施南生的身体状况时，他点头表示：「观察中。」记者追问状况是否理想，他则回答：「要啲时间。」然后步行离开。

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