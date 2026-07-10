非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂

由王心慰（Amy姐）监制的TVB另类写实剧集《非份之罪》昨晚（9日）播出第三单元「一亿杀机」，本单元主要演员包括陈炜、徐荣、施焯日、卢宛茵和李家鼎均甚有发挥，因《非份之罪》剧情够癫够破格，尤其陈炜被李家鼎「霸王硬上弓」的破格床戏，播出后在网络引发极大回响。

《非份之罪》剧情：陈炜卢宛茵上演连场「六国大封相」

剧中饰演「毒舌恶新抱」梁悦萍的陈炜与奶奶邓淑娴（卢宛茵饰）齐齐上演连场婆媳大战「六国大封相」。两人先为张宏智（徐荣饰）的照顾方式出现分歧，接着老爷张建国（李家鼎饰）猝死，卢宛茵在灵堂上得悉陈炜竟为李家鼎诞下儿子张绍聪（施焯日饰），崩溃冲入停尸间边闹边怒掴出轨老公尸体。

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停尸间掌掴戏份 网民赞《非份之罪》拍得逼真

「一亿杀机」故事讲述村长张建国（李家鼎饰）与妻子邓淑娴（卢宛茵饰）三代同堂，卢宛茵视只有8岁智商的儿子张宏智（徐荣饰）为珍宝，多年前利诱梁悦萍（陈炜饰）嫁给徐荣。但陈炜入门后深得李家鼎疼锡，加上照顾徐荣的分歧，导致婆媳关系恶劣。其后卢宛茵不满陈炜霸占房间怒斥：「呢度几时轮到你话事呀！你同我走。」陈炜得戚反击：「你赶得我走先算啦！你老公、你个仔、你个孙都好需要我呀！」其后极度不适的李家鼎病容回家，遭卢宛茵逼迫在婆媳间二拣一，心浮气躁的李家鼎爆seed大嗌：「你收声呀！」终极一吼后虚脱倒地猝死。李家鼎出殡时，卢宛茵得知老公出轨对象是陈炜，冲入停尸间怒掴尸体。网民大赞这段剧情逼真超出预期，绝对是TVB剧最癫场口经典之一。

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《非份之罪》床戏：陈炜被李家鼎「霸王硬上弓」成全剧焦点

不过网民认为陈炜被李家鼎「霸王硬上弓」的破格床戏才是焦点。当时陈炜独自在睡房休息，李家鼎突然推门入内，陈炜惊恐问：「老爷，你入嚟仲乜？」李家鼎未回答，反用手帕捂住陈炜口鼻强行压在床上，陈炜奋力挣扎呼喊仍被侵犯。整个床戏画面隐晦，只见李家鼎手放陈炜大腿上，陈炜睡裙退至绝对领域，白滑大腿相当养眼。事后陈炜大爆与李家鼎拍摄床戏花絮，指对方紧张到吃镇静剂：「鼎爷话一介武夫从来冇拍过床戏，超惊！搞到心跳手震要食镇静剂先掂。所以我拍𠮶阵都唔可以太紧张。」陈炜亦坦言与前辈卢宛茵「日嘈夜嘈」闹得好攰。

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网民对李家鼎拍床戏感新鲜 撑陈炜争TVB视后

不少网民对于李家鼎接拍床戏大感新鲜，同时陈炜对着奶奶卢宛茵面目狰狞兼叉腰，配以毒舌对白：「做咩呀？唔忿气呀？你咪落去地府揾老爷追究问责啰！」演活「恶女天花板」；但对著亲生仔张绍聪（施焯日饰）时又展现极致温柔。网民激赞陈炜演技爆发，忠奸皆宜且颜值身材兼备，纷纷留言：「炜哥啲戏真系劲，忠又得、奸又得」、「炜哥好正，够晒恶，但对住个仔又好温柔」、「演技好，人又靓」、「真系好戏」、「炜哥凭《非份之罪》值得一个视后」。

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