王嘉尔获颁「杰出领袖奖」分享幕后领袖心得 感激评审认可 给予更大动力

星岛新闻集团今晚（9日）向国际级歌手王嘉尔（Jackson Wang）颁发「杰出领袖」奖项，表扬他在文化及演艺界的影响力。虽然Jackson因海外行程未能亲身到场领奖，但他特别拍片致谢，感谢行政长官李家超及星岛集团主席蔡加赞的嘉许，并首度分享担当幕后领袖的实战心得，坦言事事亲力亲为；同时，Jackson亦预告2026年下半年工作大计，包括筹备新专辑、内地巡演及TEAM WANG design新动作，更透露计划回港与粉丝见面。

Jackson发表得奖感言

Jackson获星岛新闻集团颁发「杰出领袖」奖项，他发表得奖感言表示：「多谢行政长官李家超先生颁呢个奖俾我，亦都多谢星岛新闻集团蔡加赞主席。作为一个艺人同创作者，能够喺文化同演艺界被视为一个有创新、有热诚、有远见，同有影响力嘅人，我觉得好感恩好荣幸，多谢评审嘅认可。呢份肯定对我嚟讲好有意义，同时亦都俾到我非常大嘅动力，继续做好自己钟意嘅事，我会继续努力，希望大家期待，thank you。」

视为鼓励与力量

Jackson坦言得知获奖的第一反应：「觉得好荣幸，亦都好感激。多谢李家超先生、蔡主席，仲有一直支持同关注我嘅朋友。」对于曾拿下无数奖项，今次获得「杰出领袖奖」，他感恩表示：「我觉得呢个奖系一种鼓励，俾我更多力量继续向前。虽然因为行程未能亲身到场领奖，但可以得到呢份认可，我真系好感恩。」

亲力亲为带领团队

Jackson长期忙于幕前工作，作为「TEAM WANG」创意总监的他，亦透露了担任幕后领袖角色、带领团队前行的实况。Jackson表示在很多执行细节上都亲力亲为：「其实幕后团队人唔算多，基本上好多事情都要亲力亲为。我自己都要写PPT、跟制作、睇细节，跟唔同团队合作，从零开始慢慢建立。不过我好享受呢个过程，做得越多反而越有满足感，因为可以掌控自己嘅节奏。」

计划回港见粉丝

提到2026年下半年的工作大计，Jackson兴奋透露：「依家主要系打磨紧下一张专辑，亦都准备紧MV拍摄同埋专辑宣传。另外，内地巡演亦都筹备当中，TEAM WANG design 都好快会有新动作公布。」最后，被问到何时会回港与大家见面 ，Jackson预告：「其实我依家都好想返嚟，好快会有计划！」现年32岁的王嘉尔（Jackson Wang）在香港出生，出身体育世家，曾为剑击港队摘下亚洲青少年击剑锦标赛金牌，2011年为了音乐梦毅然放弃奥运及史丹福大学取录机会，只身前往韩国成为娱乐公司JYP的练习生， 2014年于韩国以GOT7成员出道。个人发展后屡破华人纪录，专辑《MAGIC MAN》系列连续两张打入Billboard 200 Top 15、三度登上美国 Coachella 音乐节舞台、世界巡唱足迹横跨亚洲、欧美与南美。他同时是潮流品牌TEAM WANG design创办人及创意总监，亦成为无数顶级国际品牌的代言人，手握Cartier、Hennessy、Nike等全球代言，Instagram追踪人数逾3,240万，全球社交媒体追踪破亿，先后入选福布斯亚洲及中国30岁以下精英榜，是当代最具国际影响力的华人全能领袖之一。