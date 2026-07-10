黄一飞加盟《功夫女足》与周星驰破冰 曾传因爆樽反面 预告片曝光女主角迪丽热巴「暴胀」

周星驰自编自导的最新力作《功夫女足》，作为经典电影《少林足球》的延续篇，自筹备以来一直备受瞩目。电影定档于7月11日全国公映，除了早前公布由张小斐、迪丽热巴、张艺兴领衔主演，以及刘嘉玲、蔡思贝等红星加盟外，曾在《少林足球》中饰演「大师兄」的黄一飞，正式回归星爷团队，两人时隔23年再度合作，打破了坊间流传已久的不和传闻，为电影增添不少话题性。

周星驰、黄一飞时隔23年破冰合作

在网上流出的一段影片中，可见周星驰与黄一飞并肩而坐，气氛融洽。黄一飞身穿红色中式服装，戴著珠链，谈得兴起时更手舞足蹈，而戴著Cap帽和口罩的周星驰则在旁专注倾听。影片配上「大师兄回来了，我感觉到全部都回来了」的经典对白，瞬间勾起无数观众的回忆。事实上，两人自《少林足球》后便盛传因拍摄「爆樽」戏份而不和，黄一飞更曾公开指责周星驰走红后态度大变。然而黄一飞近年态度明显软化，更在访问中改口大赞周星驰是「奇才」，坦言若没有当年的苛刻考验，就没有他后来的成功。

相阅阅读：功夫女足丨张柏芝火速包18场 《喜剧之王》27年情怀再现力撑周星驰 网友赞：真诚永远动人

日本影星佐藤健加盟全片星光熠熠

除了黄一飞的惊喜回归，官方释出的预告片及海报亦揭示了庞大的演员阵容。根据片尾名单，电影由张小斐、迪丽热巴、张艺兴领衔主演，更有刘嘉玲、日本影星佐藤健特别演出，蔡思贝、张继聪、欧阳靖及欧阳万成，亦在友情演出之列，星光熠熠。从宣传图片可见，张小斐饰演「双双」，迪丽热巴则饰演「钰珑」，两人均穿上运动服，在海边带领一众女足球员，展现出电影的热血氛围。

《功夫女足》15秒预告片超震撼电脑特技

电影《功夫女足》内容相当神秘，至今只有短短15秒的预告片流出，电影完美继承了周星驰作品中「功夫」与「喜剧」结合的精髓。预告片以强劲的节奏展开，足球化作一团火球直冲云霄，画面转到海边，由张小斐和增肥了廿磅的迪丽热巴率领的一众女队员，目瞪口呆地望向天空中的异象。当张小斐惊呼「把球踢回去！」时，一名身穿白恤衫黑裤的女子，一跃而起，准备将火球踢回。整个过程充满夸张而幽默的漫画感，配上张艺兴极具喜感的表情，让人瞬间联想到《少林足球》的经典场面，也让观众对这部结合了热血、功夫与情怀的《功夫女足》充满期待。

相关阅读：周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演