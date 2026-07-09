冈本Kauan下海做牛郎 以「前尊尼Jr.」身份宣传惹批评

前尊尼练习生冈本Kauan于2023年出面指控遭尊尼创办人Johnny喜多川性侵，令性丑闻全面爆发，最终令尊尼事务所改名做STARTO娱乐。近来，冈本被爆转行加盟新宿歌舞伎町人气牛郎店「CENTURY新宿」，于5月17日正式出道。店方负责人黑崎秀在社交平台高调宣传，打出「前尊尼Jr.」、「传说偶像」等标签招揽客源，更以「尊尼粉丝集合」作宣传口号，引起网民热议。

尊尼粉丝质疑冈本出尔反尔

事件曝光后，大批昔日的尊尼粉丝群起批评，质疑冈本出尔反尔，并表明「继续使用尊尼的名号」，对受害者是二次伤害，促使公司其后改名为SMILE-UP.及重组为STARTO娱乐。如今他重新以「前尊尼Jr.」身份吸金，备受批评，店方一度收逾1,000则抗议私讯。

冈本被爆曾找多名性伴侣免费协助拍摄MV

日本歌舞伎町知名牛郎陆斗则在网上大肆批评冈本，日前他在直播中谈到冈本时毫不留情，表示对方自5月17日加入知名牛郎店Century后，就持续利用「前尊尼」光环吸客。陆斗质疑冈本其实并非喜多川主要受害世代，却主动出面宣称自己都是受害者，还曾表示掌握相关影片及证据，但一直无下文。陆斗又爆料冈本过去转型饶舌歌手时，曾找多名性伴侣免费协助拍摄MV，无付酬劳外，还涉嫌对对方施暴。此外，冈本多名前女友曾指控他具有家暴倾向，陆斗怒批：「他就是彻头彻尾的垃圾。」