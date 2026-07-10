吕颂贤忆述去年昏迷入ICU吓窒老婆麦景婷 自爆留医「见到刘德华」 记忆混乱闹医护

吕颂贤凭借TVB经典金庸剧1996年版《笑傲江湖》中「令狐冲」一角深入民心，2000年代已到内地发展，因工作关系，他近年不少时间都留在内地生活。吕颂贤去年因肺部遭细菌严重感染，一度病危。他日前接受好友李婉华与刘雅丽的YouTube节目《华丽邂逅》访问，详述去年在ICU昏迷的惊险过程，表示情况并非如传闻中「死过翻生」那么严重。

吕颂贤陷昏迷令太太麦景婷忧心忡忡

吕颂贤在访问中透露，去年拍摄期间已感身体不适，但没有发烧、咳嗽等病征，仅是异常疲倦。他以为只是普通不适，未有即时求医，岂料细菌已扩散至多个器官，甚至影响脑部，引致抽筋并陷入昏迷。他澄清自己非如传闻中昏迷14天，亦不是太严重，但当他忆述当时情况时，不少网民都觉得细菌感染绝不可轻视。他分享：「我昏迷了5天，医生每天跟我太太说我还没醒，她非常担心。」

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吕颂贤ICU奇幻经历梦见刘德华

在昏迷期间，吕颂贤坦言经历了如梦似幻的过程，甚至在意识模糊中见到天王刘德华。他忆述：「其中有个片段令我非常深刻，见到一个姑娘行过来，说『咦，刘德华走咗啦？他来了一整晚，找你。』」吕颂贤当时心想：「没理由的，我又不认识他，为甚么突然知道我不舒服而来探望我呢？」当时梦中的他更感叹：「错过了，惨了。」令李婉华与刘雅丽不禁大笑。

吕颂贤醒后记忆混乱闹医护

苏醒初期，吕颂贤的记忆及神智一度陷入混乱。他忆述，当时曾以为自己的手机在眼镜盒里，并因此与护士发生争执，「我叫护士拿手机给我，她说老婆没给我，我还骂她，叫她拿来！」事后他感到非常抱歉，并感谢医护人员的悉心照料。

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吕颂贤暴瘦数十磅 靠素食加速康复

吕颂贤指，因为生病时无法进食，导致体重暴瘦数十磅。他庆幸自己长年茹素，身体恢复得比预期快。经历了这次生死关头，他更珍惜健康，现已全面复工。早前他更参与拍摄TVB节目《江湖见2》，不少网民都期待在更多香港节目或剧集见到他的身影。

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