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甄子丹中环拍《CAINE》惹围观 荷里活新星惊喜现身 Brian演的士司机开车门

影视圈
更新时间：22:09 2026-07-09 HKT
发布时间：22:09 2026-07-09 HKT

甄子丹自导自演衍生自荷里活片《杀神John Wick》系列的外传动作片《CAINE》，剧组拉队到香港取景，连日来拍摄如火如荼，今晚（9日）剧组在中环区取景。甄子丹于傍晚6时许现身中环荷里活道伊利近街，同场拍摄还有Hip Hop 组合廿四味成员Brian（李凯贤），见Brian饰演的士司机，载著甄子丹驶到伊利近街落车时，Brian为饰演失明杀手Caine的甄子丹开车门，见甄子丹付车资后撑盲人杖沿斜路步上。

甄子丹与Mason Thames有倾有讲

期间，剧组出动航拍机拍摄，甄子丹每拍完一个镜头都严谨翻看拍摄效果，不断跟幕后人员沟通拍摄细节。由于正值繁忙时间，剧组吸引超多途人围观拍戏，纷纷举手机拍摄，剧组人员连忙上前维持秩序及疏导交通，呼吁途人停止拍摄，亦有警员到场维持现场交通。入夜后，剧组拍摄一场在中环路边大排档取景的戏份，荷里活新星Mason Thames与甄子丹偶遇而表现惊喜，两人移步上斜路沿途倾谈。

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