翁虹下厨慰劳二姐 姊妹曾为钱断绝联络10年形同陌路 拥抱痛哭剖白：真的很难过

57岁的「冻龄女神」翁虹自1989年勇夺亚洲小姐冠军后，美貌数十年如一日，岁月仿佛从未在她身上留下痕迹。她与第二任老公刘冠廷结婚多年，育有一女刘莳，一家三口幸福美满，但翁虹女儿与老公长居美国，令她对家人的思念更为深切，近日翁虹在社交平台分享与二姐见面的催泪画面，她不仅亲自下厨，还道出一段曾经中断十年，最终言归于好的感人姊妹情。

翁虹夫女不在身边倍思亲

影片中，翁虹回到香港，第一时间直奔湾仔街市，为与久未见面的二姐饭敍，她准备亲手炮制「三餸一汤」，包括菜心炒牛肉、咖喱鸡、白灼虾、鱼头豆腐汤等家常小菜。翁虹在街市熟练地选购食材，更透露独门咖喱鸡秘方是向前度男友学回来的。整个准备过程历时数小时，从买菜到洗切、烹调，翁虹都一丝不苟，只为让姊姊品尝到充满爱意的一餐。当姊妹二人终于见面时，二人情不自禁来一个温暖的拥抱，场面温馨感人。

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翁虹痛心与二姐因误会10年断联

翁虹一边与二姐食饭，真情流露，剖白与姐姐的一段往事。她坦言二人因一场误会，曾整整十年没有联络，形同陌路。翁虹在影片中含泪说：「那10年你不理我，我真的觉得很难过的。」直至后来发生了一些事，才让这对姊妹冰释前嫌，重归于好，感情甚至更胜从前。翁虹哽咽著感谢姊姊多年来「无怨无悔、无偿的帮我」，并为自己从未正式道谢而感触落泪。最后她张开双臂拥抱姊姊，泪流满面地说：「家人就是不管发生了甚么，依旧会在你身旁。即使我们因为误会整整10年没联系，但我知道，只要我一回头，你们永远在我身后。」网民纷纷被翁虹的真情感动，羡慕二人的姊妹情深。

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