东张西望｜青衣中学教师涉欺凌滥权 抢学生手机迫解锁侵犯私隐？ 家长去信教育局投诉

《东张西望》收到家长张太（化名）求助，指其就读于青衣一间中学的儿子，与校内教师发生严重冲突。事件源于一名陈姓教师疑因辱骂学生，学生表示已录音举报，教师随即强抢其手机。据张太所述，该名教师联同另外四名教职员，将涉事学生带到7楼一个房间内，五人包围学生，强迫他交出手机密码。在学生拒绝后，校内资讯科技助理更强行利用学生的脸进行Face ID解锁，并随即查阅手机内相簿、程式、甚至是垃圾桶等大量私人资料，涉嫌严重侵犯学生私隐。

教师涉惯性对学生言语侮辱

张太透露，该名教师平日已惯性对学生进行言语侮辱，例如「你无得救㗎啦」、「学生系无人权嘅」、「唔满意就转班、转校」。节目中亦播出一段由张太提供的课堂录音，内容为该教师在课堂上，重提游学团期间被学生碰撞的事件，并以嘲讽语气将事件比喻为「烂鬼无线胶剧剧情」，批评学生的行为。

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张太儿子被屈有精神问题？

事件发生后，张太曾向教育局投诉但未获回复。其后，校方不但没有处理问题，更在今年5月，由校长指示社工评估其儿子的精神状况，试图以「情绪不稳定」为由将他送院。张太对此感到非常愤怒，并立即向学校反对。据张太称，事后社工亦认为其儿子并无问题。

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涉事中学及教育局作出回应

就《东张西望》的查询，涉事中学书面回复表示，有关「课堂手机事件」，校方已作内部调查并于4月向教育局提交报告；至于「强迫学生接受精神评估」一事，校方则严正声明「绝无此事」。而教育局回复称，接获投诉后已即时联络学校，要求校方严肃处理，局方会继续密切跟进事件，如证实有教师违反专业操守，定会采取适当行动。