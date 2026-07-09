李元元钢琴演奏震慑全场 林盛斌杨洛婷盛会获启发培育子女才华

李元元（Lucy）为「2025年杰出领袖选举」盛会演奏钢琴，妈妈梁志莹（Sophia）与妹妹斐斐捧场支持，Lucy弹完第二首乐章时摆出昂首甫士，表现激昂博得全场雷动掌声。Lucy接受司仪访问坦言心情紧张，获妈咪鼓励尽力而为，问到会否想成为杰出领袖？她坦言好，会加油努力。

林盛斌杨洛婷任大会司仪多年

此外，林盛斌（Bob）与杨洛婷为盛会担任大会司仪已好多年，Bob感谢主席蔡加赞邀请，两人均表示每次出席盛会都有启发，从多位杰出领袖身上学到很多。问到会否希望子女将来有机会踏上杰出领袖颁奖台？杨洛婷笑言未想到那么远，会因应子女的才华去培育他们发展，笑指5岁囝囝竟说志愿想做爸爸，囝囝想有个BB妹，但她直言不考虑再添女儿。

林盛斌大女18岁靓相被误会

Bob也指小朋友开始大，分别读中学、大学，有时问子女将来想做甚么，他们都有不同想法，笑言三家姐好特别，竟想做法官。问到被曝光拍内衣广告的大女是否想继承做艺人？Bob澄清并非拍广告，是太太的摄影师朋友提议帮囡囡拍一辑相纪念她18岁生日，他看过照片觉得没甚么。

