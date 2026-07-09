英国女歌手Bonnie Tyler病逝享年75岁 今年3月于伦敦举行生前最后一场演唱会

主唱名曲《Total Eclipse of the Heart》的英国威尔斯女歌手Bonnie Tyler于当地时间周三晚在葡萄牙一间医院离世，享年75岁。其家人及团队周四透过其官方网站发表声明，指Bonnie于医院内因早前一直接受治疗的病患而「意外」辞世，并呼吁外界尊重家属私隐。

Bonnie曾一度心脏骤停

Bonnie早前于今年5月因盲肠破裂需接受紧急手术，其后因手术并发症一度被医生施以人工昏迷，期间更曾一度心脏骤停。上月其团队曾表示她已脱离昏迷状态，惟仍然情况危殆，需留在深切治疗部观察。Bonnie原名Gaynor Hopkins，1951年出生于威尔斯，凭其独特沙哑嗓音走红乐坛。她于1977年凭歌曲《It's a Heartache》打入美英两地流行榜前列，其后于1983年推出经典金曲《Total Eclipse of the Heart》，一举夺得格林美奖提名，该曲更成为她音乐生涯代表作之一。另一首名曲《Holding Out for a Hero》同样街知巷闻，并成为1984年电影《浑身是劲》插曲。

Bonnie三度获格林美奖提名

Bonnie生涯三度获格林美奖提名，并于2022年获英女皇伊莉沙伯二世颁授英帝国员佐勋章（MBE），以表扬她对音乐界的贡献。威尔斯首席部长Rhun ap Iorwerth亦发文悼念，形容威尔斯痛失一位乐坛巨星，其音乐为全球乐迷带来无数欢乐时光。Bonnie原定今年于欧洲展开巡回演出，惟因病情关系，多场演出已取消或延期至明年。其生前最后一场完整演唱会于今年3月19日在伦敦举行。