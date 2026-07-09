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曾比特窦靖童首度合唱《半点心》火花四溅 讲烂gag得童童捧场：佢俾足情绪价值我

影视圈
更新时间：21:15 2026-07-09 HKT
发布时间：21:15 2026-07-09 HKT

曾比特（Mike）日前为《歌手2026》联名赛担任助演嘉宾，拍住王菲大女窦靖童（童童）合唱经典歌《半点心》，二人虽然从未合作，但一埋位就火花四溅！今次选曲原来是童童的主意，Mike指童童一口气掟出五、六首参考作品，他掌握方向之后再注入自己想法，整个编曲讨论过程十分顺畅。他大赞童童是一个勇于尝试的音乐人，「我哋试过谂不如一开始唔要鼓，营造静啲嘅感觉，甚至舞台动作设计都一齐倾，成个过程好easy going，系一个好fun嘅体验。」

曾比特一直欣赏童童chill vibe风格

讲到合作前的印象，Mike自爆曾经于节目中翻唱过童童的《Monday》，一直很欣赏对方那种chill之余又有vibe的风格。他坦言最初以为童童是文静I人，担心沟通会有阻碍，但一讲到音乐，大家即刻变开笼雀，「佢I人面孔底下其实好热爱音乐，仲要系一个好有趣嘅人！因为我好钟意讲烂gag，每次我讲烂gag嘅时候，佢都好捧场，好有反应俾我，好俾到情绪价值我，好钟意同佢做朋友。」

曾比特大赞童童既可爱又善良

不过最搞笑的是Mike指二人合作过后，身边同事竟然跟他说：「童童真系好可爱，好善良、好有趣。」Mike无奈笑说：「我突然间feel到自己喺呢个同事心目中嘅地位不保呀。」话虽如此，今次的联乘，Mike不但赢到舞台掌声，更赚多一个知音老友。
 

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