56岁杨婉仪近照忽然回春不再憔悴 皮肤紧致与饼印女儿同框似姊妹 学霸母女读同一大学

56岁的1995年香港小姐冠军杨婉仪自2019年带同一对子女移居美国三藩市后，生活转趋低调，近日杨婉仪在社交平台，分享了与21岁大女王婷知（Hannah）一同观看篮球比赛的合照，两母女的温馨互动与逆龄美貌，旋即成为网民热话。照片中，杨婉仪容光焕发，皮肤紧致饱满，丝毫不见岁月痕迹。一头清爽短发的她，当天身穿简约的白色V领T恤，打扮朴素简单。杨婉仪与女儿自拍时，展露出灿烂笑容并举起拇指，状态比起早前曝光的憔悴外貌，现时显得精神奕奕。杨婉仪近年几乎每日都坚持跑步，从她分享的跑步自拍照中可见，她身穿印有「三藩市马拉松」的运动T恤，勤于做有氧运动，网民纷纷赞她逆龄回春。

杨婉仪与女儿外貌似到十足

杨婉仪女儿王婷知与妈妈的温婉形象形成强烈对比，中性打扮的她，戴著一顶迷彩鸭舌帽，身穿宽松的黑色卫衣及破洞牛仔裤，嘴角更有唇环。虽然母女风格迥异，但女儿深邃五官，灵动大眼，完全遗传了妈妈的优良基因，两人犹如饼印，难怪杨婉仪一直称女儿为「Mini Me」。母女二人虽然衣著风格大相径庭，但同框画面却异常和谐，足证母女感情极佳，女儿更追随妈妈步伐，就读于杨婉仪的母校三藩市州立大学，母女均是「学霸」。

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杨婉仪带子女赴美过新生活

回顾杨婉仪的演艺生涯，她自1995年赢得港姐冠军后便加入TVB，凭借《真情》中温柔体贴的「石敏」及《戆夫成龙》中「杨佩君」等角色，形象成功入屋。然而她在事业高峰期，与前练马师王登平之子王瑞勋结婚，并淡出幕前，转战教育界。可惜后来因王瑞勋的财务问题，令她承受巨大压力，最终杨婉仪于2019年毅然决定带同子女远赴美国，展开新生活，而近年一家合照亦未有见到王瑞勋踪影，网民纷纷揣测杨婉仪的婚姻状况。

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