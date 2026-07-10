Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

56岁杨婉仪近照忽然回春不再憔悴 皮肤紧致与饼印女儿同框似姊妹 学霸母女读同一大学

影视圈
更新时间：10:00 2026-07-10 HKT
发布时间：10:00 2026-07-10 HKT

56岁的1995年香港小姐冠军杨婉仪自2019年带同一对子女移居美国三藩市后，生活转趋低调，近日杨婉仪在社交平台，分享了与21岁大女王婷知（Hannah）一同观看篮球比赛的合照，两母女的温馨互动与逆龄美貌，旋即成为网民热话。照片中，杨婉仪容光焕发，皮肤紧致饱满，丝毫不见岁月痕迹。一头清爽短发的她，当天身穿简约的白色V领T恤，打扮朴素简单。杨婉仪与女儿自拍时，展露出灿烂笑容并举起拇指，状态比起早前曝光的憔悴外貌，现时显得精神奕奕。杨婉仪近年几乎每日都坚持跑步，从她分享的跑步自拍照中可见，她身穿印有「三藩市马拉松」的运动T恤，勤于做有氧运动，网民纷纷赞她逆龄回春。

杨婉仪与女儿外貌似到十足

杨婉仪女儿王婷知与妈妈的温婉形象形成强烈对比，中性打扮的她，戴著一顶迷彩鸭舌帽，身穿宽松的黑色卫衣及破洞牛仔裤，嘴角更有唇环。虽然母女风格迥异，但女儿深邃五官，灵动大眼，完全遗传了妈妈的优良基因，两人犹如饼印，难怪杨婉仪一直称女儿为「Mini Me」。母女二人虽然衣著风格大相径庭，但同框画面却异常和谐，足证母女感情极佳，女儿更追随妈妈步伐，就读于杨婉仪的母校三藩市州立大学，母女均是「学霸」。 

相关阅读：前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债

杨婉仪带子女赴美过新生活

回顾杨婉仪的演艺生涯，她自1995年赢得港姐冠军后便加入TVB，凭借《真情》中温柔体贴的「石敏」及《戆夫成龙》中「杨佩君」等角色，形象成功入屋。然而她在事业高峰期，与前练马师王登平之子王瑞勋结婚，并淡出幕前，转战教育界。可惜后来因王瑞勋的财务问题，令她承受巨大压力，最终杨婉仪于2019年毅然决定带同子女远赴美国，展开新生活，而近年一家合照亦未有见到王瑞勋踪影，网民纷纷揣测杨婉仪的婚姻状况。

相关阅读：港姐冠军杨婉仪素颜现残样 19岁学霸儿子遗传一特征 阳光型男跑马拉松成焦点

最Hit
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
影视圈
12小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
19小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
21小时前
世界杯2026｜麦巴比射失12码及后建功 法国轻取摩洛哥晋4强
世界杯2026｜麦巴比射失12码及后建功 法国轻取摩洛哥晋4强
足球世界
4小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
21小时前
国泰东京返港航班遇恶劣天气 降落复飞机尾触踫跑道 民航处促交报告
突发
2小时前
7-Eleven年度77折强势回归！「711大折日」首度加推至48小时 提早一日雪糕/汽水/米/油劲减
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小时 雪糕/汽水/米/油劲减 1方法再减$10
生活百科
21小时前
穷人和有钱人消费最大分别｜周显
穷人和有钱人消费最大分别｜周显
投资理财
16小时前
施南生传病重留医丨徐克现身养和探望前妻：畀啲时间空间佢 合作无间离婚仍维持情谊
02:31
施南生传病重留医丨徐克现身养和探望前妻：畀啲时间空间佢 合作无间离婚仍维持情谊
影视圈
13小时前