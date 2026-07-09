TELLER中文「升呢」填词圆诗人梦 曾经历窒息爱情女方控制欲强丨独家

王伟俊（TELLER）参加《全民造星VI》夺得冠军成为MakerVille旗下艺人，其后随即推出个人单曲《I'm Telling You》，近期再推出第二首派台作品《溺爱》。歌曲描绘一段令人窒息的控制型爱情，他更亲自为歌曲填词。图、文：邝芷莹

TELLER 为了填词翻阅字典

TELLER今次为《溺爱》亲自填词并与Harry Kwan联手作曲，他坦言此曲对自己意义很大，因一直以来好想创作这类歌曲，内容讲及一段好辛苦的爱情，幸运地可以邀请JC（陈咏桐）献声。TELLER 曾于澳洲留学7年，因此中文稍显生疏，他笑言为了填词，翻阅了字典，更写了许多四字成语。他笑说：「我本身中文程度得中三，读完字典后变中四！升咗一个呢。」谈到未来是否会创作更多广东歌，TELLER坦言想成为一位诗人，希望歌词中每一句都能承载深意，并在音乐路上持续追梦。他透露，今次合作的监制苏道哲特别指导他如何更好地运用广东话表达，尤其在歌曲中加入较多rap元素时，对方亦鼓励他展现更鲜明的个人风格。

TELLER感恩林千渟带领自己

对于《溺爱》的歌词呈现令人窒息的爱情，TELLER坦言源于自身经历，他曾维持了一段只有数月的爱情，女方控制欲强，时刻查问行踪，任何细节都要知道。他说：「我要好有自由度，尤其造歌唔可以录紧歌突然打畀你：『你喺度做咩？』，如果将来遇到对象，都希望佢明白我做呢行，但我会主动交带声自己做紧乜。」提到MV中与女主角林千渟上演甜蜜互动，又有闹交场面，TELLER坦言演绎车上闹交戏最难，皆因面对多个镜头下闹人觉得好难爆发，幸好林千渟叫他放胆认真去闹，又带领住自己投入演绎，最终令场面更具张力，也展现出歌曲背后的情感重量。