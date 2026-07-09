陈法拉现身巴黎Chanel时装骚状态大勇 带仔女避热浪晨昏放电 暑假将重返日本乡村幼稚园

陈法拉昨日现身法国巴黎出席Chanel秋冬高级订制时装骚，状态大勇。正值暑假期间，法拉趁工作空档带同两名小朋友在法国度假。

陈法拉暑假亲子行程丰富

面对欧洲近期的热浪，她坦言应对有法，笑称幸好家中设有冷气，加上会把握晨早及傍晚时分、天气较凉爽时带小朋友到公园放电，避开日间烈日。谈及暑假行程，法拉透露行程非常丰富。去年她曾带小朋友到日本体验幼稚园交换生生活，今年两姊弟亦会重返当地。法拉笑言非常期待，虽然该校位于乡村且没有冷气，环境原始纯朴，但小朋友相当享受大自然生活。

陈法拉巧遇是枝裕和兴奋交流

除了家庭乐，法拉今次巴黎之旅亦满载文化气息。在昨日的 Chanel 骚场内，法拉巧遇日本名导是枝裕和，两人更有机会打招呼。法拉兴奋表示，随后两日将有更多机会与导演交流。法拉将于活动期间参与 「Tokyo Lights」短片放映会，其中包括是枝裕和作为导师的Master Class。同样执导过短片的「同路人」，法拉表示非常期待。此外，她亦会在大银幕重温导演经典名作《小偷家族》。