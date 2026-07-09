施南生传病重留医丨徐克现身养和探望前妻：畀啲时间空间佢 合作无间离婚仍维持情谊

74岁资深电影制片人及监制施南生近日传出病重，现正于养和医院留医接受治疗。施南生前夫、著名导演徐克于今日（9日）约晚上七时低调现身医院探病。一身黑衣打扮的徐克虽然步履略显疲态，但面对传媒时情绪平稳，被问及前妻健康状况时，他统一作答并恳请大众给予空间：「多谢大家关心，不过我哋希望大家尊重施小姐（意愿），然后畀啲时间空间佢休息同治疗。多谢大家。（导演你还好吗？）OK！」然后便进入医院。

徐克与施南生曾是香港影坛「神雕侠侣」

徐克与施南生于七、八十年代与麦嘉、石天、黄百鸣、曾志伟、泰迪罗宾组成「新艺城七怪」，曾被誉为香港影坛的「神雕侠侣」，为香港电影贡献良多。虽然二人已于2014年离婚，但分开后依然是好朋友。他们不仅维持著深厚的知己情谊，多年来在电影工作上亦有不少紧密合作，是彼此无可替代的黄金拍档。今次施南生抱恙入院，前夫徐克亲自前往探望，尽显二人超越婚姻的深厚交情。

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多位圈中人近日先后探望施南生

除了徐克之外，施南生入院的消息亦令不少圈中好友十分担心，影后张艾嘉、俞琤及疑似林青霞近日均先后抵达养和医院探望。张艾嘉在医院逗留约个半小时后离开，被问及施南生病情时难掩忧心，一度激动表示会将大家的关心转达给对方；而疑似林青霞的女士则身穿黑色衞衣并戴上帽及口罩，全程低头避开镜头，极度低调地直入病房。

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