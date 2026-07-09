张继聪练咏春被谢安琪投诉太沉迷 自爆由白只做「人肉沙包」 ANSONBEAN陈毅燊揭拍《存酒人》韧带撕裂需时休养被误会退出娱圈

张继聪与ANSONBEAN(陈毅燊)到中环出席《武道》记者会，二人都表示重视李小龙精神，亦同样曾接触武术。张继聪曾向叶准拜师学咏春，透露入行歌手时期学武术，深深沉迷一星期上足8堂课，甚至练到清晨4点，对后来加入电视台拍剧有帮助，笑言经常与一班朋友练武术，最重要是不要打脸。

张继聪学武学拳理

张继聪表示除学身手外，亦可以从中学拳理，问教授给儿子？他指儿子怕痛，老友白只经常做他的「沙包」，老婆谢安琪也投诉过他太沉迷。他指爸爸已是李小龙的偶像，自己则从其电影作品中，感受到他对影坛及功夫电影的贡献，除此之外，李小龙未走红前，未曾放弃过自己、充满光芒的自信亦值得学习。

ANSONBEAN即场表演武术

ANSONBEAN在台上即场武术表演，更向舞蹈员学耍双节棍，他表示是首次现场表演武术，虽然紧张但好玩，又指小学时曾学武术，到后来转战跳舞。对于表演满意吗？ANSONBEAN自觉是首次表演，不应对自己太苛刻，但永远可以再进步。又笑言自己个性较急躁，学武可以令他更冷静。

ANSONBEAN令急躁个性变冷静

问到指摄受伤的经历，ANSONBEAN透露拍摄《存酒人》期间，在旁热身时太兴奋，不慎受伤撕裂韧带，「因当时很想做动作演员和跳唱歌手，因此要养伤休息好几个月，所以都和粉丝交代需要休息一段时间，结果就被误会要退出娱乐圈！」他澄清没退出的想法，笑言会多练习避免再受伤，以免再生误会。