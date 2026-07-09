Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏安妮被女儿许恩怡出卖旧片 放任小孩做一事网民称危险 拥心理学硕士背景用特殊方法教女

影视圈
更新时间：19:30 2026-07-09 HKT
发布时间：19:30 2026-07-09 HKT

80年代女神柏安妮息影多年，女儿许恩怡跟随母亲脚步踏入娱乐圈，火速成为影坛新贵。近日柏安妮迎来60岁生日，许恩怡在社交平台上分享了一段珍贵的童年影片，向妈妈送上最诚挚的祝福。影片中，年幼的许恩怡在机场的自动行人道旁玩耍，整个人挂在扶手带旁滑行。片中一把男声询问柏安妮是否支持孩子这样做时，她不但没有责备，反而展露灿烂笑容，轻松回应：「Yeah, why not ? It's fun!（有何不可？好好玩！）」尽显对孩子活泼天性的包容。

柏安妮曾当儿童职业治疗师

柏安妮教导女儿的开明作风，与她惊人的学历背景及专业知识有著莫大关联。当年活跃于影坛的柏安妮，入行前已获世界顶尖学府牛津大学录取，其后毕业于香港大学生物系，是圈中著名的超级学霸。她淡出娱乐圈后重返校园深造，修毕心理学硕士学位，并成功转型为临床心理学家及儿童职业治疗师，曾任职于香港明德儿童启育中心。此外柏安妮更学以致用，创办了一家主力开发电子游戏的公司，致力帮助患有专注力不足或过度活跃症的学童改善专注力，将爱心与专业扩展至社会层面。

相关阅读：80年代学霸女神柏安妮近照吓窒网民：经历了甚么 曾被封男神收割机 近年瘦到现残样

柏安妮60岁生日女儿Po片赠兴 

柏安妮对儿童心理学有著深厚且透彻的专业认知，造就了女儿许恩怡活泼开朗的性格，母女俩更犹如闺蜜般无所不谈。在生日帖文中，许恩怡感性写道：「妈妈生日快乐。妳是我的北极星，也是我最坚实的依靠。我希望这个世界上的每个人，都能多一点像妳。」字里行间流露深深的敬爱。圈中多位艺人包括谢安琪、张继聪、林嘉欣、朱鉴然、吴家忻及林熙彤等，亦纷纷留言送上祝贺。虽然柏安妮现为专业人士，但她从未反对女儿入行，反而全力鼓励许恩怡在演艺圈发挥所长。

相关阅读：80年代混血女神近况曝光 暴瘦一圈脸颊凹陷似71岁梅小青 曾获牛津取录为学霸才女

最Hit
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
01:54
华富邨谋杀案｜死者遭扼颈约两分钟昏迷 50岁疑凶折返被擒 案件明天提堂
突发
2小时前
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
7小时前
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
11小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
9小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
影视圈
6小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
5小时前
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
时事热话
7小时前
7-Eleven年度77折强势回归！「711大折日」首度加推至48小时 提早一日雪糕/汽水/米/油劲减
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小时 雪糕/汽水/米/油劲减 1方法再减$10
生活百科
7小时前
单身女苦候17年半二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮
单身女苦候17.5年二派雍盛苑 喜获靓楼跨区返工个几钟都唔嫌远 网民惊讶以为派居屋｜Juicy叮
时事热话
4小时前