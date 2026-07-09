柏安妮被女儿许恩怡出卖旧片 放任小孩做一事网民称危险 拥心理学硕士背景用特殊方法教女

80年代女神柏安妮息影多年，女儿许恩怡跟随母亲脚步踏入娱乐圈，火速成为影坛新贵。近日柏安妮迎来60岁生日，许恩怡在社交平台上分享了一段珍贵的童年影片，向妈妈送上最诚挚的祝福。影片中，年幼的许恩怡在机场的自动行人道旁玩耍，整个人挂在扶手带旁滑行。片中一把男声询问柏安妮是否支持孩子这样做时，她不但没有责备，反而展露灿烂笑容，轻松回应：「Yeah, why not ? It's fun!（有何不可？好好玩！）」尽显对孩子活泼天性的包容。

柏安妮曾当儿童职业治疗师

柏安妮教导女儿的开明作风，与她惊人的学历背景及专业知识有著莫大关联。当年活跃于影坛的柏安妮，入行前已获世界顶尖学府牛津大学录取，其后毕业于香港大学生物系，是圈中著名的超级学霸。她淡出娱乐圈后重返校园深造，修毕心理学硕士学位，并成功转型为临床心理学家及儿童职业治疗师，曾任职于香港明德儿童启育中心。此外柏安妮更学以致用，创办了一家主力开发电子游戏的公司，致力帮助患有专注力不足或过度活跃症的学童改善专注力，将爱心与专业扩展至社会层面。

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柏安妮60岁生日女儿Po片赠兴

柏安妮对儿童心理学有著深厚且透彻的专业认知，造就了女儿许恩怡活泼开朗的性格，母女俩更犹如闺蜜般无所不谈。在生日帖文中，许恩怡感性写道：「妈妈生日快乐。妳是我的北极星，也是我最坚实的依靠。我希望这个世界上的每个人，都能多一点像妳。」字里行间流露深深的敬爱。圈中多位艺人包括谢安琪、张继聪、林嘉欣、朱鉴然、吴家忻及林熙彤等，亦纷纷留言送上祝贺。虽然柏安妮现为专业人士，但她从未反对女儿入行，反而全力鼓励许恩怡在演艺圈发挥所长。

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