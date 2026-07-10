苗侨伟与仔女合体于加拿大睇世界杯 苗彤骚S形曲线野性诱人 苗俊复制父神颜高大威猛

现年68岁的「三哥」苗侨伟早年移民加伟大，有工作才回香港、内地工作，近年作品减少，渐趋半退休模式，多了时间回加拿大享受生活。日前，他回到加拿大温哥华，会合一对仔女苗俊和苗彤，齐齐现身BC Place体育场观看世界杯瑞士对哥伦比亚的16强赛事。难得见到仔女的苗侨伟心情大靓，状态更是一流，当日他穿上一件夺目的柠檬黄色防风外褛，内衬白恤衫，戴上黑超后气场依然强大。腰板毕直、气宇轩昂的他保养得宜，完全不似年近古稀，绝对是魅力没法挡的型佬。

苗彤洋溢西方野性美

难得与家人团聚，35岁的大女苗彤亦笑面迎人。长居外国发展的她充满星味，当日穿上紧身上衣，尽显S形美妙曲线，腰间配上一条亮黄色腰带，下半身则穿上牛仔热裤，大晒吸睛修长美腿。苗彤拥有一身充满阳光活力的小麦色肌肤，整个人散发著浓重的西方味道，野性又大胆。

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苗侨伟基因强大

至于32岁的细仔苗俊亦相当抢镜。比以往头发长了不少的他同样戴上墨镜，身形魁梧，站在苗侨伟旁边明显比爸爸还要高，不得不赞苗侨伟的基因极强大，两名仔女的五官样貌都跟他十分接近，一家三口激罕同框的画面相当亮眼。

苗彤和谢婷婷私交甚笃

在球场门口，苗侨伟一家三口更跟定居温哥华的谢霆锋妹妹谢婷婷及其丈夫Mathew合照。据悉，苗侨伟与谢婷婷本人虽无深交，但同样在温哥华生活及在北美演艺圈发展的苗彤与谢婷婷却有私交。众人开心合照，相中苗彤自然地将手搭在Mathew肩上，足见两家人私下关系不错。

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苗彤曾演美剧不靠父母名气

其实苗侨伟的一对仔女各自在事业上都发展得有声有色，且同样选择不靠父荫。大女苗彤毕业于加拿大名校英属哥伦比亚大学（UBC），曾担任摄影师并举办过个人摄影展，其后转型做演员。她曾演出逾20部影视作品，包括美剧《Upload》及《Get Shorty》等，更曾现身康城影展，凭自己实力闯出好成绩。苗侨伟曾透露爱女不想靠父母名气才选择留外发展；苗彤亦曾直言对与爸爸合作兴趣不大，强调公私分明，虽然爸爸很受欢迎，但两者并不一样。

苗俊是视觉设计师身形高大

细仔苗俊则外型条件出众，正职是一名视觉设计师。近年他操得一副健硕身形，更凭借本钱拍摄了一辑半裸的大胆内裤广告，一度引起网上热话，被网民封为最帅星二代。此外，他完全遗传了父亲对高尔夫球的热爱，两父子不时合体切磋球技，更曾一同回港参加慈善高尔夫球赛，同样被赞身形高大挺拔。