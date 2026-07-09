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邓梓峰夫妇仍未知施明下葬地 拒追问李泳汉 曾见证李家鼎两子好感情 李泳豪为兄凑仔

影视圈
更新时间：18:56 2026-07-09 HKT
发布时间：18:56 2026-07-09 HKT

施明妹夫邓梓峰日前出席TVB慈善节目《明爱暖万心》记者会，受访时无可避免被问及施明离世与李家不和一事。邓梓峰早前表示看报导才得知施明离世，太太大受打击，而他早前亦独自出席施明丧礼，日前他受访表示太太王芷琳（即施明妹妹）的情绪目前已经平伏并接受丧姊的事实，情况十分稳定。

邓梓峰不向李泳汉追问施明下葬地

外界高度关注施明下葬地点成谜一事，邓梓峰表示自己至今对施明的下葬地一无所知，亦不会主动向大孖李泳汉查问，认为对方有需要时自然会向亲戚交代。谈及李泳汉与细孖李泳豪的兄弟情，邓梓峰回忆指两人从小感情要好，当年李泳汉荣升父亲时，李泳豪亦经常帮忙照顾小孩；不过他坦言随着两人长大，彼此较少联络，因此对两兄弟近期的恩怨风波并不知情。

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施明离世引发李家纠纷

其实施明离世后，前夫李家鼎与两名儿子李泳汉、李泳豪的家庭纠纷成为大众焦点。大孖李泳汉在处理母亲身后事时全面封锁消息，导致细孖李泳豪对母亲葬在何处毫不知情并为此感到焦急，连李家鼎亦被蒙在鼓里。这场丧亲之痛演变成李家父子及两兄弟间的严重决裂，昔日和睦的家庭关系跌至冰点，后续发展持续引发大众关注。

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李家鼎最新状态更胜从前：

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