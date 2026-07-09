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吴业坤亲证乐易玲生日会失窃事件：每年「小姐」都叫大家免送礼 自爆今年离奇唔见衫呼吁归还

影视圈
更新时间：18:45 2026-07-09 HKT
发布时间：18:45 2026-07-09 HKT

吴业坤、「葵芳」蔡蕙琪（Kay）今日出席慈善活动分享珍惜食物不浪费的心得，坤哥笑言一向大食，只要自己出席饭局都不会有厨余！两位受访时，蔡蕙琪表示平日甚少下厨，家中没有太多食材存货因此未能捐赠，若平日外出用膳亦会将剩食打包不做大嘥鬼；坤哥则表示自己负责将剩食一扫而光，更甜蜜大赞太太厨艺：「老婆煮嘢唔会唔好食！一定会食晒！」

蔡蕙琪不敢自称黄子华接班人

黄子华曾为惜食堂拍摄《子华行楼梯》影片，两度与子华合作的蔡蕙琪未敢自称接班人：「唔敢当！唔系接棒，主要系有意义，系一个帮到人嘅好机会。」坤哥亦由10年前已开始参与惜食堂活动，希望善用影响力做慈善。

吴业坤自组工作室斥6位数积蓄未回本

坤哥早前约满TVB旗下唱片公司TMG，自组工作室发展音乐，他直言斥资6位数积蓄尚未回本：「仲系透支紧嘅阶段，新歌准备咗四五成，本身预10月出希望赶得切。」蔡蕙琪随即笑言细细个已成为坤哥粉丝，更即席大唱坤哥的《阳光点的歌》。坤哥也透露正等待开新剧，未知几时开工，暂时主力做骚，下星期离港伙拍江美仪为《试真D》第二季开工。

吴业坤回应男星偷礼物风波

坤哥也回应《东周刊》独家爆乐易玲去年生日会有前TVB男星偷礼物，他坦言去年有出席，而每次出席都好开心，印象中有听过此事，但已过去，不讲太多，他又指乐小姐每年都叫大家不用送礼，来见见旧朋友，他又带笑自爆今年在乐小姐生日会不见一件衫，记得自己有穿着离开，笑言如有朋友寻回请记得交还他。

蔡蕙琪签约王丹妮公司获自由发展

蔡蕙琪透露接连于7月和8月演出两个舞台剧，一直密集排戏，预计8月后可休息，她坦言电影工作未有著落，亦未有机会参演黄子华主演新戏《一九七一》：「我都想呀！但冇份！」但透露已签约王丹妮的经纪公司，坦言拍完《夜王》后有孤儿感觉，有点不知所措，当时王丹妮很照顾她给予很多意见，现时也不敢自称王丹妮师妹，一直称呼老板，更获自由没限制工作范畴，强调什么都做，暂时接了一部剧并已拍完，公司还会为她接广告。
 

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