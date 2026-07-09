冯允谦与法国歌手Joyce Jonathan合唱获赞靓声 小学法文全还老师语法搞到一头烟靠

冯允谦和法国歌手Joyce Jonathan合作新歌《DANS MES RÊVES》，今日到中环街市拍摄MV，法国驻香港及澳门总领事馆总领事杜丽缇特意到来探班，更准备了蛋挞和菠萝包让他们品尝。

冯允谦法文男女语法闹笑话

冯允谦表示去年曾与Joyce合作开骚，很开心今次再合作新歌，促进不同文化的交流合作，他们会在新歌中分别挑战法文和广东话歌词，冯允谦笑指法文语法有分男女，同一意思的歌词，男歌手和女歌手的唱法会有分别，透露曾搞错了唱法，幸好得Joyce及时纠正；Joyce大赞冯允谦歌声很好听，喜欢他的《Close to the Edge》，笑谓今早跑步时也在听他的歌，又说学广东话很困难，虽然她懂一点点普通话，但两者完全不同，故花了点时间去学。

Joyce邀冯允谦到法国玩

冯允谦表示小学时曾学过法文，学到中学无再学就全都忘记了，笑指Joyce是他第一个认识的法国女仔，Joyce知道后感到惊讶，又邀请他到法国玩，冯允谦即表示未去过法国，很想去巴黎旅行，但今年应该无时间。

冯允谦世界杯力撑日本惜不敌巴西

另外，谈到法国晋级世界杯八强，将于明早对战摩洛哥，Joyce表示会支持法国队，但赛事时间太早，加上仍有时差的关系，相信难以观看赛事，冯允谦指自己喜欢早睡早起，之前也只观看了巴西对日本的赛事，直言支持日本队，惜最终不敌巴西。