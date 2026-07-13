施南生离世｜英国留学贡献影圈半世纪  打造新艺城辉煌时代  精通多国语言出品《无间道》

殿堂级电影监制「金牌制片」、名导徐克前妻施南生不敌病魔离世，享年75岁。施南生是华语影坛最具影响力的金牌制片人及媒体人之一，凭借果断的处事作风和国际市场触觉，推动了香港电影的黄金时代并成功走向世界。她曾于2025年与前夫徐克共同荣获 《第43届香港电影金像奖》 终身成就奖。

施南生出生上海英国留学

施南生出生于上海，后随家人移居香港，并负笈英国主修统计及计算科学。1970年代回港后，她投身传媒界，先后在TVB、香港电台、佳艺电视及丽的电视从事制作与行政工作，为日后的电影事业打下扎实基础。

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施南生打造新艺城黄金期

1981年，施南生成为新艺城影业的行政总监，与麦嘉、石天、黄百鸣等人组成「七人小组」。她负责影片的筹备、发行与市场推广，成功将港产片拓展至亚洲及欧美市场。

施南生徐克创立电影工作室

1984年，她与前夫兼导演徐克共同创立电影工作室，徐克主导创作，施南生则处理融资、发行与宣传，两人双剑合璧，打造了《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黄飞鸿》等多部影史经典。

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施南生推动亚洲电影

1990年代至2000年代，她协助香港发展收费电视，并出任寰亚综艺集团副主席，成功出品卖座大片《无间道》。随后她创立发行工作室，致力于培育亚洲新导演并将作品推向国际。

施南生得多项大奖

施南生精通多国语言，经常代表华语电影活跃于各大国际影展，曾担任[柏林国际电影节及康城电影节评审。她荣获多项国际大奖肯定，包括第67届卢卡诺国际电影节独立制片人大奖、第17届乌甸尼远东电影节终身成就奖，以及第67届柏林国际电影节金摄影机奖。