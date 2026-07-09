玄战丨洪永城被陈定帮批第四胎才得子 耍手：两个女已破产 陈懿德有靓仔姻缘运

洪永城、陈懿德与甄敏芳到观塘出席新节目《玄战》记者会，三位主持获嘉宾主持陈定帮及参赛者算命，洪永城被批第4胎才有机会追到仔、与罗天宇传绯闻的陈懿德，获批有姻缘运，对象靓仔、有家底及帮到她，而甄敏芳则被指下一段感情是圈中人、靓仔但不是真命天子，更要小心有妇之夫。

洪永城生仔要顺其自然

三位主持洪永城、陈懿德与甄敏受访，问是否真想追仔？洪永城笑言未有这想法，「两个女儿的家庭组合会系最幸福！顺其自然啦，两个女都够我破产了。（因为要第4胎才追到仔，所以打消念头？）仔和女我都好开心！（最重要似你Sir face？）似妈咪靓女会好些！」洪永城指做娱乐圈难免被玄学薰陶，觉得玄学有不同门派，自己接触到觉得长知识。至于德德被批有姻缘运，她表示好开心，问是否被批中对象靓仔、有条件？她笑言：「唔知呀！靓仔都中嘅！我不敢追问，事业最重要，有姻缘即有桃花，可以旺事业！」

陈懿德会加分给懂唱歌罗天宇

至于甄敏芳被问到可觉得有圈中人追求？她称不知道，笑言并不抗拒圈中人，「不过师傅说不是真命天子，即是之后会失多次恋，我有点怕怕！不过师傅说都靓仔，似乎都值得经历一下！」洪永城笑言大家都喜欢靓仔，德德即表示喜欢有内涵，问识唱歌更加分？她笑言：「加呀，识唱歌当然加分，他（罗天宇）更识得RAP添！」

甄敏芳首任主持试新嘢

至于《声秀》出身的甄敏芳表示，是首次担任主持工作，她表示是直播节目所以都紧张，洪永城指之前都有《通灵之王》和《直播灵接触》等玄学直播节目，今次更加入比赛项目作新尝试，希望招募到世界各地高手参与。