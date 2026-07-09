施南生传病危留院  助手与张艾嘉今午再到养和医院探望  直上病房神情肃穆

香港资深电影监制施南生现年74岁，近日传出病重住院消息，据悉现正于医院留医接受治疗。消息传出后，不少圈中影人好友及影迷均对施南生身体状况感到担心，日前影后张艾嘉与俞琤则先后抵达养和医院疑似探病，均未有就施南生健康状况进行回应。

张艾嘉今午到医院探望

张艾嘉今日（9日）下午三时五十五分抵达养和医院，身穿简朴蓝色衬裇、牛仔裤并戴上口罩，未有停步发言，排队直接到病房。此前曾偕同施南生、徐克出席影视展览活动的助手，今日亦被目睹出入养和医院。

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施南生5月现身需搀扶

对上一次施南生公开露面是今年5月，她当时出席亡友谷薇丽的告别式，已被发现身形暴瘦、面色显得十分苍白。当时她不仅步伐蹒跚、手持拐杖，更需要旁人搀扶。]

施南生去年获奖神采飞扬

施南生去年和前夫徐克，齐齐站上香港电影金像奖的颁奖台，共同获颁最高殊荣「终身成就奖」。当时的施南生面色红润十分健康，可谓气场强大，身形与气色都明显比今年饱满健康。

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