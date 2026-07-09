资深电影摄影师何宝荣上月安详离世 遗孀何梁曼仪发讣告 7月10日设灵

何宝荣曾担任多部电影的资深摄影师及导演，他已于2026年6月21日在家人陪伴下安详离世。其遗孀何梁曼仪女士今日（9日）发布讣告，公布了告别仪式的相关安排。

遗孀何梁曼仪形容何宝荣不尚张扬

何宝荣投身电影行业超过四十年，从基层的机器组、收音、摄影助理做起，凭借不懈的努力和专业精神，逐步晋升为备受业界认同的摄影师及导演，在香港电影圈留下了深刻的足迹。讣告中，其遗孀何梁曼仪形容他「为人低调，不尚张扬，始终专注于完成自己肩负的工作，并凭专业精神深得业界认同。」

何梁曼仪女士在讣告中深情忆述与丈夫「携手同行四十载，彼此相知相惜」，并赞扬他「在不同阶段皆全力以赴，以最专业的态度完成工作」，字里行间流露出对挚爱离去的不舍。

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根据讣告，何宝荣的告别仪式安排如下：

设灵仪式

日期： 2026年7月10日（星期五）

时间： 下午5时

地点： 香港殡仪馆地下福海堂

大殓及出殡

日期： 2026年7月11日（星期六）

时间： 上午11时大殓，中午12时静灵

火化安排： 仪式后，灵柩将移往柴湾哥连臣角火葬场进行火化，此仪式将不对外公开。

何宝荣家属在文末衷心感谢各界好友的关心、慰问与支持。

何宝荣名字成就《春光乍泄》经典

何宝荣生前是导演王家卫电影团队的核心成员，自《重庆森林》起担任摄影助理并追随杜可风学习，参与过《花样年华》及《2046》。1997年王家卫执导经典电影《春光乍泄》时，直接使用了剧组两位摄影助理「何宝荣」与「黎耀辉」的真名作为主角名字，其中由张国荣（哥哥）饰演的「何宝荣」更成为影史传奇，哥哥当年还曾打趣对他笑说：「何宝荣，你好难演呀！」何宝荣亦因工作与同样资深的幕后制片梁曼仪结缘并结为夫妻，梁曼仪曾参与《纵横四海》、《烈火战车》等大作，更曾客串《超级学校霸王》中刘小慧的喜感闺密「CR3」。此外，何宝荣与姐夫——无线「金牌绿叶」李国麟一家关系极为亲厚，李国麟与在外地工作的女儿李沅沅日前双双在社交平台发文悼念，李国麟悲痛表示：「我们一家人会永远记得你的笑声，好好安息！感谢你对香港电影的贡献。」字字句句流露出对其离世的深切不舍。