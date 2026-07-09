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张天赋演唱会丨分享激减15磅地狱餐单 内脂急跌仍冇胆除衫只敢骚手臂

影视圈
更新时间：16:15 2026-07-09 HKT
发布时间：16:15 2026-07-09 HKT

MC张天赋《E=MC² 演唱会2026》红馆站昨晚举行第二场演出，全场继续座无虚席。继首晚请来陈蕾后，第二晚MC邀来Gordon Flanders担任嘉宾，两人除了大谈相识点滴外，MC更爆出每日为演唱会准备的「地狱餐单」，大呻减足15磅仍不敢骚肌，自嘲：「自己望住块镜好有信心，但对住观众就……真系只可以做到露臂……」

Gordon Flanders怀疑MC会偷食

昨晚Gordon Flanders与MC合唱《可以不可以》，又独唱了《歌顿花园》。唱毕Gordon Flander关心询问MC减肥情况？又祝他早日顺利做完演唱会，可以大吃大喝，同时他表示自己也体验过这些减肥餐，食到第三日已经想呕，怀疑MC期间冇可能冇偷食，MC就笑言自己今次真的非常节制，对住观众大大声讲，「冇呀，冇！」又分享自己的极速修身秘方：「我日日就系400g芦笋、400g肉，100g士多啤梨，两只蛋，冇啦！」

MC露臂已是最大尺度

这个餐单令MC减了15磅，内脏脂肪指数更由「6点几」暴跌至「4」，但MC仍无奈表示，「我其实好想借呢个演唱会除衫，真系嘅！我见到其他歌手话好严峻咁减三个月就搞掂，但系真系唔系咁简单啰！我仍然系无信心除衫……啱啱开场露手臂，我觉得已经系最大嘅尺度㗎啦！」全场歌迷随即起哄高呼「除衫」，他即苦笑耍手拧头，场面搞笑。

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