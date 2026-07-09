侧田惊爆秘婚？与女子同行亲暱摸背 网民与偶像对话内容疑揭婚姻状况

50岁的歌手侧田近年将事业重心转往内地，少有在香港公开露面。日前有网民在飞往泰国的航班上野生捕获侧田，更惊爆他疑似已经秘婚。该网民在社交平台分享照片，相中可见孭著结他、一身休闲打扮的侧田，身旁有一名长发黑衣女子并肩同行。该女子更自然地将手搭在侧田的背上，两人互动亲暱。该名网民透露侧田为人非常友善，大方合照并闲聊了十多分钟，言谈间透露自己已在曼谷定居了六、七年。当网民好奇留言追问该黑衣女子是否其女友时，该名网民表示：「老婆就是隔壁那个。我一开始还问他怎么自己一个人，你团队的人呢？他说没有团队，同老婆一齐。」此话一出，立刻引发外界对侧田已经秘婚的揣测。

侧田曾遭背叛险跳河轻生

侧田近年选择定居泰国，其实与他早年经历的人生低谷息息相关。2022年他在香港举办音乐会时罕有剖白心声，坦承在2019年曾惨遭利用和背叛，一度陷入极大低潮，甚至险些跳河轻生，其后他决定离开香港移居泰国展开新生活。经过多年的沉淀，侧田终于重新振作，并将事业版图全面转向内地市场，密密开骚且场场爆满，迎来事业第二春。侧田早于2010年就曾发表过惹火的「北京三线歌手」论，直言：「在北京当个三线歌手，肯定比我现在赚的多十倍。我不明白为甚么有人觉得香港市场重要。」当时这番言论曾引发轩然大波，但如今他在内地发展得风生水起。

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侧田曾于林苑寓所被拍下光头照

回望侧田的演艺之路，他于2005年出道，凭借包办多首金曲创作及超班唱功，火速在乐坛爆红。然而除了音乐才华，他丰富的情史同样是网民焦点。出道初期，他曾与杨千嬅传出绯闻；到了2006年初，侧田被传媒偷拍到在绯闻女友林苑家中出没，更被拍下在家中没有戴上帽子的照片。至2008年有指侧田在朋友聚会中结识了有「翻版杨千嬅」之称的模特儿曾雪华，并传出他仅花了三个月时间便成功夺得女方芳心，足见其魅力非凡。

侧田曾与韩籍女星拍拖 低调发展新恋情

随后侧田迎来了第二位公开承认的女友韩籍艺人赵慧仙。两人于2009年同游迪士尼令恋情曝光，翌年侧田大方认爱，更一度表示双方已达谈婚论嫁的阶段，他甚至为了女友将事业基地移师到北京。可惜这段异国恋未能走到最后，侧田在2014年突然自称已恢复单身。经历过多段轰轰烈烈的感情与人生的高低起伏，近年侧田变得低调，如今身边有身材惹火、被他甜称「老婆」的伴侣相伴，网民纷纷羡慕他事业爱情两得意。

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侧田情史、绯闻逐单睇：