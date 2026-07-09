张柏芝前经理人余毓兴举报「有人涉嫌逃税」遇示威 谈柏芝庭外落泪反差 拒评精神状态

张柏芝前经理人余毓兴，今日（9日）于下午一时三十分抵达九龙税务中心进行投诉，到场后未有讲话，完成手续后再接受访问。余毓兴约半小时后完成投诉手续，离开税务中心后接受传媒访问，表示到访目的为实名举报：「我怀疑有人涉嫌向税局提供虚假文件资料进行逃税，所以我今日嚟实名举报，具体交由税局查核。」余毓兴表示按税局指引未能透露举报对象、无可奉告，直接向税务主任递交资料后，获税局受理进行核查，但不方便透露对象逃税金额及横跨年期，并表示将有下一步行动：「我相信我所有行动都会喺合法合规下进行。」外界若有其他疑问可向税局查询详请。

余毓兴控告张柏芝未履行合约

早前余毓兴入禀高等法院控告张柏芝收取预支的4276万元片酬后，没有履行电影合约并违反经理人合约，高等法院于6月16日宣判张柏芝胜诉兼得讼费。余毓兴对于外界会否将官司与是次举报作联想，表示：「人哋联想唔系我可以控制嘅。（将会上诉？）冇错，上诉方面已经交畀资深大律师，会喺7月13日之前递交上诉通知书。」

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余毓兴拒评论张柏芝精神情绪状态

至于入禀后败诉，余毓兴认真地直指：「我只可以话不可思议，同埋觉得好震惊。（影响对人信任？）未至于，我攞咁大笔钱去帮人，以后一定会谨慎啲，都畀我一个深刻嘅教训。我应该有自己嘅立场，唔应该畀人用眼泪、演戏去欺骗。」更表示对庭外偶遇张柏芝时，对方落泪问候的反应感到愕然：「出到嚟突然间不期而遇，佢第一时间喊。佢喺庭上面不断去指责、污蔑同闹我，我当然觉得个点解反差咁大！」认识张柏芝多年，余毓兴表示评论对方精神情绪状态已无意义，只能控制自己的部份。张柏芝在胜诉后发表声明，余毓兴回应声明时表示：「第一，我自己所做嘅嘢，一定会合情合法去做。第二，依家网络资讯好发达，大家只要用心少少去睇返佢提出嘅案例，上网查一查，就知道佢声明里面嘅内容系咪完全正确。」

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余毓兴于税务中心遇男子示威

余毓兴进入税务中心时，有一名戴上口罩、操普通话男子尾随，见余毓兴接受记者拍摄，随即举起手中手写横额，余毓兴未有理会，直接登上大楼；到场示威男子则在保安驱赶下离开税务中心，一直在大楼外徘徊，并表明：「我只是揭露事实！听不懂广东话。我不接受访问。」对记者提问一概不予回应。余毓兴对前往税务中心举报被尾随表明不知情，未有留意有人在相同时间到场：「当然我好诧异，点解会咁样？（内部有人泄露你行踪？）都唔排除。」