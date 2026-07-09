Bob林盛斌大女拍内衣广告 林霏儿上身仅穿Bra Top晒丰满身材 自信性格获广告商青睐？

TVB金牌司仪林盛斌（Bob）育有三女一子，其中刚满18岁的大女林霏儿（Faye）向来打扮大胆成熟，充满个人风格，近月更成为网民讨论的焦点人物。虽然年纪轻轻的林霏儿不时要承受部分网民的批评甚至人身攻击，幸好她拥有一颗强大的心脏，未有受外界评论影响，更曾霸气表示「外间的批评不会令自己变丑」。而身为廿四孝爸爸的 Bob 亦曾火速护女，呼吁大众对无辜爱女「高抬贵手」。

林霏儿拍内衣广告

或许正是这份年轻的自信与无惧世俗眼光的性感打扮，令林霏儿成功获得内衣品牌广告商的青睐。近日，林霏儿在 IG上载了一段拍摄性感内衣广告的花絮影片，尺度十分大胆，从影片中可见为了是次广告拍摄，林霏儿特别化上了极为精致的妆容，颜值再创新高。面对镜头，她显得自信满满，毫不怯场，举手投足间都散发著独特的性感魅力与绝佳状态。

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林霏儿穿性感Bra Top

在广告中，林霏儿更换上了多套性感战衣，完美展现不同面貌。其中一幕，她穿上一件极低胸的粉红色丝质喱士睡袍，当她凑上前看摄影师相机内的照片时，整个身躯微微向前俯，尽显令人称羡的迫爆身材，性感指数爆灯。之后她又换上另一套黑色的性感Bra Top，下半身配搭休闲牛仔裤，不但大骚曲线美，更摆出又跪又坐的诱人甫士，将极致诱惑与青春活力完美结合。

林霏儿自信性格获广告商青睐

影片中还特别出现了「过份自信」的字样，相信是寓意年轻新一代经常被外界标签为「过份自信」，但对于林霏儿 而言，自信正正是年轻一代最宝贵的本钱。诚如她就此作出的宣言：「我锡我自己，你都可以」，并发文写道：「embrace every part of yourself（全然拥抱自己）」。这次的广告不仅是一次大胆的性感尝试，更是她对外界最有力的一次反击，完全合乎她敢言、爱自己的个性和人设。

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