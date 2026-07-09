郑秀文启德演唱会2026延期 7月10至12日改办答谢会资讯曝光 补偿安排/入场须知懒人包

郑秀文答谢会丨万众期待的AXA安盛呈献《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站－香港启德主场馆》突发延期！主办方日前遗憾宣布，原订于 7 月 10 日至 12 日举行的三场演唱会，因舞台部件发生故障存在安全隐忧，为保障歌手及观众的安全，决定将演唱会延期举行。

为了弥补粉丝的失望，主办单位寰亚娱乐及东亚娱乐与Sammi郑秀文商量后，决定于原定日期（7月10、11及12日）在启德主场馆举办「答谢会」，以回馈购票观众的支持。各位已购票的 Mi 迷，出发前务必看清以下的重要日程与入场指南！

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📍 郑秀文「答谢会」活动详情与时间表

项目 详情资讯 活动名称 AXA安盛呈献《You & Mi 郑秀文演唱会2026》亚洲巡回终点站‧香港启德主场馆 答谢会 活动日期 2026年7月10日、11及12日 举办地点 香港启德主场馆 安检开放时间 下午 5:00 观众进场时间 下午 5:30 演出开始时间 晚上 7:30

🎟️ 门票安排及后续退款注意事项

请注意！手上的实体门票千万别丢弃！

凭票入场：观众需凭原定场次的有效演唱会实体门票进入答谢会。

保留票根：完场后，请务必保留完整门票（连同票根）。该门票将用作后续演唱会正式延期或退款安排的唯一凭证。

单次进场：门票一经扫描进场后，观众如需离开场地，将不得再次进入启德主场馆。

💡 入场安检与重要温馨提示

为了确保答谢会顺利进行，主办方祭出了严格的入场规范，入场前请务必检查随身物品：

严格安检：每次进入活动场地前必须接受安全检查，严禁携带未经许可的违禁物品。

禁止摄录：场内严禁录音、摄影、录影、直播或任何形式的视觉影像与声音录制，请专心享受 Sammi 为大家准备的特别演出！

雨具限制（重要）：近日香港天气不稳，请准备合适雨具。启德主场馆严禁携带长度超过 30 厘米（1英尺）的长柄雨伞。建议观众改用折叠伞或雨衣，以免在安检时被拒绝携带入场。

交通资讯：有关演出当日的最新交通安排，请强烈建议参阅 启德体育园官方网站活动专页 内的「注意事项」。

（注：主办机构保留随时更改节目资料、内容及时间表之权利，恕不另行通知。如有任何争议，寰亚娱乐/东亚娱乐及启德体育园保留最终决定权。）

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