郭富城拉头马赢逾100万奖金  揽实老婆方媛庆祝振臂举V  「舞林宝典」叻仔爆廿倍冷W

天王郭富城（Aaron）向来对赛马充满热情，自2011年成为马主以来，名下爱驹无数。昨日（7月8日）他与爱妻方媛（Moka）再次亲临马场，为爱驹「舞林宝典」打气。结果，「舞林宝典」不负所望，以20倍冷门姿态爆冷胜出，为郭富城赢得约106万港元的丰厚奖金，郭富城立即开心得张开双臂揽实老婆，果然是爱妻好男人。

郭富城见证爱驹胜出揽实方媛

在「舞林宝典」冲过终点的一刻，郭富城难掩内心的狂喜。他第一时间的反应，便是立即张开双臂，将身旁的方媛紧紧一拥入怀，脸上露出无比满足和灿烂的笑容。紧接著，他高举右手，先是比出胜利的「V」字手势，随即兴奋地握拳振臂，激动之情溢于言表，尽显其真性情。身旁的方媛同样笑逐颜开，并与在场的朋友们相拥庆祝，分享这份喜悦。

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郭富城方媛拉头马一脸自豪

赛后，郭富城与方媛恩爱地一同牵著「舞林宝典」拉头马，并在镜头前留下胜利的合照。郭富城透露，虽然他即将于7月9日离港工作，但为了支持爱驹，仍然特意入场观赛，足见他对赛马的热爱。

郭富城拥一系列舞林马匹

郭富城自小钟情赛马，多年来拥有的马匹包括「爱将」、「爱的呼唤」，以及「舞林」系列的「舞士精神」、「舞林密码」、「舞林盛宴」及今次的主角「舞林宝典」。

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