苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵

资深艺人苗金凤（原名林慧珊）于上月25日与世长辞，享寿84岁。其家人今日（9日）发出讣闻，公告其丧礼事宜。丧礼将于7月21日（星期二）假大围宝福纪念馆二楼宝功堂设灵，时间为下午五时至晚上九时。翌日（22日）上午九时举行大殓仪式，十时辞灵，随后奉柩钻石山火葬场进行火化。

苗金凤演艺生涯横跨逾半世纪

苗金凤的演艺生涯横跨超过半个世纪，是香港影坛及电视界一位备受尊敬的演员。她原名林慧珊，于1960年代、年仅17岁时凭电影《双凤仇》一举成名，其清秀温婉的形象与楚楚可怜的气质，让她迅速成为粤语片时代的当红女星，代表作包括《一水隔天涯》及《珍珠泪》等。

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苗金凤曾效力多个电视台

随著粤语片式微，苗金凤转战电视圈，先后效力于丽的电视、佳艺电视、亚洲电视及无线电视（TVB），参演了多部脍炙人口的经典剧集，展现了她广泛的戏路。90年代，她重返TVB，戏路迎来转变，多番饰演气场强大的长辈角色。其中，最为观众津津乐道的，是她在1994年剧集《第三类法庭》中，饰演女主角邵美琪那位霸气十足的母亲「韦金铃」。此外，她在1998年台庆剧《烈火雄心》中饰演精神分裂患者「范瑞燕」，其精湛的演技亦大获好评。

苗金凤《女人俱乐部》发挥出色

2005年，苗金凤一度以「厌倦拍剧」为由淡出幕前。直至2013年，在曾志伟及监制陈维冠的诚意邀请下，她才再度出山，参与剧集《女人俱乐部》（M Club）的演出，饰演李若彤的尖酸刻薄奶奶，角色虽然不讨好，但其出色的演绎获得网民一致赞赏。在2014至2015年参演完舞台剧《杜老志》后，苗金凤便正式告别幕前，专心享受退休生活。

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