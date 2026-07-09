施南生惊传病重留医  谢宁忧心首回应祝早日康复  曾跟前夫岑建勋和徐克夫妇形影不离

被誉为「金牌制片」的殿堂级电影监制施南生，近日突传健康亮起红灯，更有指其病情严峻，目前正在养和医院接受治疗。消息一出，震惊整个演艺界，据悉不少圈内知己已纷纷赶赴医院探望，情况令人关注。

谢宁回应施南生传病危

今日（9日）前港姐冠军谢宁现身为其创办的曲奇品牌新旗舰店主持开幕剪彩，传媒焦点落在这位与施南生曾有深厚渊源的昔日好友身上。面对记者追问，谢宁首度就施南生的病危传闻作出回应。

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谢宁希望施南生尽快康复

谢宁坦言对施南生入院并不知情，也是透过新闻报道才惊悉故友抱恙：「我也是看报纸才知道。」碍于是日为新店开张的喜庆日子，她婉拒长篇大论谈论别人的私事：「今天先专注说我店舖的事吧，不好意思呢。」纵然不愿多谈，但她仍隔空送上最真挚的祝福，强调非常希望施南生能够大步槛过，尽快恢复健康。

谢宁指已多年无见施南生

谈及二人的关系，谢宁不讳言双方已有好几年未有见面，但昔日确实交情匪浅。当现场记者提议她可向大导演徐克了解施南生的最新病况时，谢宁立刻点头赞同这个建议：「今天早上实在太忙了，等我处理完新店的事情，一定会打电话给他好好问候一下」。

谢宁跟岑建勋和施南生稔熟

事实上，谢宁与徐克、施南生之间的深厚情谊，承载著八、九十年代香港电影黄金时代的集体回忆。当年谢宁的前夫岑建勋，与徐克在影坛上是出生入死的最佳拍档，而施南生则是他们背后最强大的推手。当时两对夫妇形影不离，不论是电影庆功还是私下饭局，总能看到四人同框的欢乐画面。时过境迁，谢宁与岑建勋已于2005年和平结束婚姻关系，但当年并肩作战建立的深厚情谊显然并未褪色。听闻昔日老友病倒，谢宁第一时间流露出的关切之情。

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