朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆

资深电视主持兼演员、人称「朱翁」的朱维德先生，于7月7日安详离世，享年95岁，消息震惊娱乐圈。TVB娱乐新闻台成功访问了与朱翁结婚超过半世纪的太太Hazel，她难掩哀伤，亲述了丈夫离世一刻的温馨细节，原来朱维德是「含笑而终」。

朱维德爱妻透露丈夫离世细节

朱太太Hazel在接受访问时透露，7月7日早上，她如常到疗养院探望丈夫。大约上午11时，她亲自喂朱维德进食，期间朱维德突然久违地笑了一下。这个温暖的笑容让朱太太感到非常惊喜和安慰，但没想到下一秒，朱维德便在睡梦中安详离去，再无反应。这个最后的笑容，成为了Hazel心中永恒的画面，她形容丈夫走得安详，是「含笑而终」。

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朱维德贤妻：要让他做喜欢的事

朱翁与太太Hazel结婚超过50年，一直是圈中的模范夫妻，恩爱逾恒。在过往的访问片段中，可见二人深厚的感情。当被问及会否担心朱翁工作和活动繁多会太辛苦时，Hazel展现出贤良淑德的一面，温柔地表示：「他为人就是喜欢玩，如果怕他辛苦而不让他做喜欢的事，他反而不会开心」，说完她更望向老公，说了一声「呵」，尽显她对丈夫的理解、支持与无限的爱。她明白，让朱维德活得精彩，才是对他最好的支持。

朱维德贤妻不离不弃照顾晚年

在生命的最后四年，朱维德因认知障碍症入住疗养院，身体状况日渐转差。Hazel透露，在最后的半年，丈夫已开始认不出人，甚至连一直陪伴在旁的她也认不出来。尽管如此，Hazel依然无怨无悔，每天风雨不改地探望，不离不弃地陪伴丈夫走到人生的尽头。

朱维德身后事以简单形式进行

朱维德的家人目前正为他办理身后事，并表示会以简单低调的方式进行。朱维德一生对香港历史文化贡献良多，为人风趣博学，深受后辈敬重，他的离去，无疑是演艺界及文化界的一大损失。

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