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明爱暖万心丨冼靖峰演音乐剧怕拖后腿 惊觉中二师弟细细个睇《声梦》叹老咗 丁子朗与「10后」Honey Punch合作会不耻下问

影视圈
更新时间：07:00 2026-07-09 HKT
发布时间：07:00 2026-07-09 HKT

冼靖峰(Archie)、丁子朗和女团MYNT成员庄子璇、卢映彤、倪嘉雯与力臻及女团Honey Punch昨晚为《明爱暖万心》跳舞项目排练。丁子朗与冼靖峰受访，冼靖峰指会与姚焯菲及中学师妹弟同场表演音乐剧，他指师弟们都已在学校练习得非常熟练，他刚加入时非常有压力，好怕拖后腿，见到学弟最小是中二生，也感觉自己老了不少，「有不少学弟都说细细个睇我《声梦传奇》唱歌，我谂咪玩啦，都系几年前嘅事。我就睇丁子朗大，17岁时见到他上香港先生舞台比赛！」

丁子朗向Honey Punch鞠躬回礼

丁子朗表示与女团Honey Punch合作也很惊，因都是「10后」令我不知道如何相处互动，但成员们都非常恭敬和有礼貌，「她们一见到我就鞠躬，所以我都只可以鞠躬！而且她们跳舞非常劲，更邀请我拍reels，让我拣舞步因为她们跳甚么舞都可以，所以面对她们，我都只可以不耻下问。」

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