Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

明爱暖万心丨倪嘉雯赞「前辈」Honey Punch跳舞血脉沸腾唔留力 庄子璇感冒戴口罩坚持排练

影视圈
更新时间：08:00 2026-07-09 HKT
发布时间：08:00 2026-07-09 HKT

魔音女团MYNT成员庄子璇、卢映彤、倪嘉雯，与丁子朗、冼靖峰、力臻以及女团Honey Punch齐为《明爱暖万心》跳舞项目彩排，庄子璇、卢映彤、倪嘉雯受访，对于与年轻女团同场跳舞，她们笑言对方每一次练习跳舞都尽全力，骨子里流著跳舞的血，不似她们要留力给表演，经常都要休息一阵。

倪嘉雯自嘲儿童节目出身唔擅长性感

庄子璇密实戴口罩现身，她透露有少少感冒，不想传染给拍档们，谈到最近新冠开始流行，她表示没事，今次她除了跳舞外，更为女团队友设计战衣，倪嘉雯笑言已收到战衣，自己很满意，因她不想太性感，笑指自己与卢映彤是儿童节目「姐姐」出身，所以不太擅长性感，庄子璇则指性感造型则交给没到场的三位成员。她们又指Honey Punch是「前辈」，笑指丁子朗、冼靖峰也是男团前辈，所以是借机会向大家学习一下。

丁子朗冼靖峰为偷师前辈

谈到为马国明、萧正楠及曹永廉的内地演唱会担任嘉宾，她们称感觉很开舞，想留在舞台上多一点时间，观众反应非常热情，感谢前辈给她们演出机会，成军才20多日便可以踏上舞台演出，非常幸运，令她们更向往未来属于自己的舞台。
 

最Hit
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
11小时前
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警拘50岁女子涉谋杀。黎志伟摄
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
8小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
12小时前
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
14小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
19小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
16小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
12小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
2026-07-08 06:00 HKT
当局铲平涉事酒店，以示治理决心。Rohit6156585804@X
印度13岁女被拐5天遭逾30男轮奸 官方铲平3涉案酒店向罪犯宣战
即时国际
10小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
21小时前