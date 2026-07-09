明爱暖万心丨倪嘉雯赞「前辈」Honey Punch跳舞血脉沸腾唔留力 庄子璇感冒戴口罩坚持排练

魔音女团MYNT成员庄子璇、卢映彤、倪嘉雯，与丁子朗、冼靖峰、力臻以及女团Honey Punch齐为《明爱暖万心》跳舞项目彩排，庄子璇、卢映彤、倪嘉雯受访，对于与年轻女团同场跳舞，她们笑言对方每一次练习跳舞都尽全力，骨子里流著跳舞的血，不似她们要留力给表演，经常都要休息一阵。

倪嘉雯自嘲儿童节目出身唔擅长性感

庄子璇密实戴口罩现身，她透露有少少感冒，不想传染给拍档们，谈到最近新冠开始流行，她表示没事，今次她除了跳舞外，更为女团队友设计战衣，倪嘉雯笑言已收到战衣，自己很满意，因她不想太性感，笑指自己与卢映彤是儿童节目「姐姐」出身，所以不太擅长性感，庄子璇则指性感造型则交给没到场的三位成员。她们又指Honey Punch是「前辈」，笑指丁子朗、冼靖峰也是男团前辈，所以是借机会向大家学习一下。

丁子朗冼靖峰为偷师前辈

谈到为马国明、萧正楠及曹永廉的内地演唱会担任嘉宾，她们称感觉很开舞，想留在舞台上多一点时间，观众反应非常热情，感谢前辈给她们演出机会，成军才20多日便可以踏上舞台演出，非常幸运，令她们更向往未来属于自己的舞台。

