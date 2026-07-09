黄翠如刚复出惊揭「特殊癖好」？ 产后开始储起儿子一样东西 「萧哈哈」神复制优良基因

黄翠如与萧正楠自2025年迎来宝贝儿子「萧哈哈」后，生活重心完全围绕著爱儿转。早前黄翠如为了专心照顾家庭，而一度减产，虽然近期逐步复出幕前工作，但慈母之心始终牵挂著儿子。近日她在社交平台分享了一张被儿子咬过的面包照片，搞笑又甜蜜地透露自己正在「储紧佢嘅牙印」，更指1岁多的「萧哈哈」现时已长出六只牙齿。看著儿子留下的可爱小牙印，黄翠如流露出满满的母爱，更感性地分享成为人母后的心态转变。

黄翠如诞子后感受日常小美好

黄翠如在发文中坦言，现在的生活虽然看似被家庭束缚，却从中发现了以往未曾体会过的踏实感。她写道：「从前喜欢说走就走，现在总是围着家庭在转。」她表示，过去总渴望看见世界的广阔、四处探索，但现在的她，更懂得「重回手心，好好看清自己手里握着甚么」。成为母亲后，她发现许多生活中的「小美好」都变得特别珍贵，包括简单的朋友聚会和一家三口的家庭乐，让她深刻体会到：「最简单，才是最奢侈的幸福。」这番真情流露的感言，引起网民共鸣，大赞黄翠如绝对是个百分百的好妈妈。

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黄翠如晒母子温馨生活点滴

现时1岁多的「萧哈哈」完美遗传了父母的优良基因，拥有一双精灵圆大的眼睛，活泼可爱。正值学步和牙牙学语阶段的他，受欢迎程度甚至已经超越了父母。萧正楠和黄翠如不时在社交平台分享「萧哈哈」的生活点滴，从照片中可见他的生活多姿多彩，父母会带他到海滩玩耍感受大自然、到艺术馆看展览，甚至一起逛超级市场体验生活。其中更有记录了「萧哈哈」牙牙学语学说「蕉蕉（香蕉）」的可爱模样，网民纷纷表示羡慕他们一家三口充满欢乐的生活。

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