周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤组献世纪一吻

现年71岁的「发哥」周润发与77岁的「小凤姐」徐小凤，两位香港殿堂级巨星，自35年前在TVB筹款节目中一同炒菜后，便鲜有公开同框。近日，他们在一个生日派对上惊喜合体，为这段数十年的友谊写下温馨新一页，也勾起了无数粉丝的集体回忆。

周润发徐小凤惊喜同框

在近日曝光的照片中，周润发和徐小凤这对相识多年的老朋友，齐齐为一名共同好友庆祝生日。许久不见的两人状态极佳，发哥一头标志性的银发十分抢眼，精神矍铄，在镜头前展露灿烂笑容，完全不似已届七旬之龄。而小凤姐亦难得现身，她戴上一副时尚的茶色眼镜，保养得宜，脸上挂著和蔼可亲的招牌笑容，看起来十分尽兴。

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周润发太太陈荟莲罕有鬼马

派对现场可谓星光熠熠，除了两位主角，发哥的太太陈荟莲、现年已97岁的李锦记集团主席李文达遗孀李蔡美灵亦是座上客，每个人都笑得合不拢嘴，场面温馨。在派对上瞬间成为「后生女」的发嫂陈荟莲，更罕有地展现鬼马一面，与同场的音乐人陈奂仁大摆甫士，齐齐做出心心手势，玩得不亦乐乎。

周润发曾跪拜徐小凤

周润发与徐小凤的友谊，一直是圈中佳话。发哥曾多次公开表示徐小凤是自己的偶像。最经典的一幕莫过于1987年，发哥担任徐小凤演唱会的嘉宾，他一出场便向小凤姐行跪拜大礼，以示尊敬，让小凤姐又惊又喜，并幽默回应：「啋！我仲未去㗎！」，笑翻全场。发哥随后献唱了经典金曲《无奈》，唱毕更轻拖小凤姐的手并亲吻其手背，尽显绅士风度。

周润发徐小凤世纪一吻

翌年（1988年），在徐小凤的音乐特辑《金光灿烂徐小凤》中，发哥再度应邀担任嘉宾，期间更亲吻了小凤姐的面颊，这一幕「世纪之吻」成为了娱乐圈的经典画面。及后于1991年的筹款节目中，两人又一次同台，齐齐拿起锅铲表演炒菜，互动自然又充满喜感，足证两人交情非浅。

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