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魏嘉莹8月麦花臣开个唱气势强劲 自认宅女被朋友拖出去玩 写下新歌鼓励大家出走

影视圈
更新时间：22:15 2026-07-08 HKT
发布时间：22:15 2026-07-08 HKT

小魏魏嘉莹将于8月2日把《我要把眼泪当汽水》巡回演唱会带到香港麦花臣场馆，日前率先打造主题曲《快出来玩》，以轻快的节奏搭配朗朗上口的旋律，传递说走就走的旅行态度，这首歌同时亦将成为台湾虎航的机上迎宾音乐。今次小魏更前往台湾虎航的独飞航点、日本冈山及鸟取为MV取景。

魏嘉莹新歌包办词曲创作

《快出来玩》由小魏包办词曲创作，延续她一贯欢乐又带点俏皮的创作风格，将「一直想出门、却迟迟没有出发」的日常心情写进歌曲中，她说：「我本身是一个很『宅』的人，身边朋友很喜欢到处旅行，常被他们拖出去玩，所以创作这首歌鼓励大家出去走走。」拍摄MV时，小魏与台湾虎航的网红「虎将」一起展开旅程，从城市街道漫步到特色景点探险，更设计了充满活力的手势舞，小魏一路用音乐把快乐玩成最难忘的回忆。

魏嘉莹飞日本冈山鸟取拍MV 

MV将日本三大名园的冈山后乐园、仓敷美观地区与儿岛牛仔裤街、鸟取砂丘及砂之美术馆等地美景全都收录，小魏说：「拍摄很开心，到了很多漂亮的地方。」提及难忘的回忆，她透露虽然在砂丘拍摄有种青春浪漫的壮阔感，但滑砂时为了保持笑容，却因此吃进了不少砂子。

魏嘉莹推《快出来玩》玩乐自选辑

此外，小魏魏嘉莹推出《快出来玩》玩乐自选辑，特别收录3首全新创作与3首历年代表作，集结成一张最能代表她音乐旅程的「玩乐自选辑」。

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