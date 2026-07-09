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黄长兴忽然抱B报喜家迎新成员 妈妈再抱孙最开心 被网民贺成「四孩之父」急澄清

影视圈
更新时间：12:00 2026-07-09 HKT
发布时间：12:00 2026-07-09 HKT

47岁的前香港先生黄长兴近日突然在社交平台，发布一段温馨抱著新生婴儿的照片，并用法语及英语写下「我们家增添了一位新成员」，引来大批网民留言恭贺，纷纷以为他再度荣升爸爸，为家庭迎来第四个孩子。然而这原来是一场美丽的误会。黄长兴随后在文中急忙澄清，笑称大家「恭喜错了人」，并揭晓这位可爱的B女，其实是他妹妹新诞下的女儿Madeleine，而他自己则是「升呢」成为舅父。他感性地分享，自己与妹妹年龄相差13年，仍清楚记得小时候抱著妹妹、照顾她的情景，如今轮到他抱起妹妹的女儿，这种感觉既特别又难以形容，字里行间幸福满泻。

黄长兴荣升舅父感触良多

对于妹妹诞下女儿Madeleine，黄长兴的喜悦之情溢于言表。他透露除了自己感到高兴外，家中最开心的莫过于自己的妈妈和女儿。黄长兴妈妈终于能见到最年幼的孙女，享受三代同堂的喜悦；而13岁的大女黄晞桐，也终于盼到一位「女仔」玩伴，因为黄长兴的两个儿子，加上家族中其他孩子都是男孩，让女儿过去总是在男仔堆中玩耍，如今有了表妹Madeleine的加入，令家庭更添热闹。黄长兴在文中祝福外甥女「快高长大」，并细心地考虑送给新生儿的礼物，一家人轮住跟BB女玩，场面温馨。

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黄长兴娶圈外富贵老婆生活无忧

黄长兴从法国回港参加《香港先生》竞选，虽未夺冠，但顺利签约成为演员。多年来，他参演过多部脍炙人口的剧集，包括《古灵精探》、《乘胜狙击》及《BB来了》等。黄长兴在2012年与圈外富贵女友Peggy在法国注册结婚，翌年豪掷百万在尖沙咀洲际酒店补办盛大婚宴，场面星光熠熠。如今一家五口居住在红磡一个市值逾2,000万港元的千呎豪宅单位，生活美满富足。

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